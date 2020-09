Red Flames rollen Roemenië op en doen gouden zaak voor EK-kwalificatie

De Red Flames zijn moeiteloos over Roemenië gewalst in de EK-kwalificaties. Met een hattrick van Tessa Wullaert dikte de score aan tot 6-1. Door het gelijkspel van Zwitserland hoeft België de leidersplaats in groep H ook niet meer te delen. Een goede zaak, want de groepswinnaars zijn sowieso zeker van een EK-ticket.