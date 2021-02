Nieuwe stunt in Duitse beker: vierdeklasser schakelt Leverkusen uit

Schaamrood op de wangen bij Leverkusen, dat vorig jaar nog de bekerfinale verloor tegen Bayern. Rot-Weiss staat in de kwartfinales. De vierdeklasser won in 1953 trouwens de eerste editie van DFB-Pokal.

21 uur 07. Leverkusen laat zich verrassen. Vierdeklasser Rot-Weiss Essen heeft voor een stunt van formaat gezorgd. Na 90 minuten stond een brilscore op het bord in de 1/8e finales. Leon Bailey (ex-Genk) brak de ban na 15 minuten spelen in de verlengingen. De uitschakeling leek nabij voor Rot-Weiss Essen. Maar de vierdeklasser kwam op gelijke hoogte dankzij Kefkir en 3 minuten voor het einde van de 2e verlenging kroonde Engelmann zich tot de bekerheld van Rot-Weiss Essen. Schaamrood op de wangen bij Leverkusen, dat vorig jaar nog de bekerfinale verloor tegen Bayern. Rot-Weiss staat in de kwartfinales. De vierdeklasser won in 1953 trouwens de eerste editie van DFB-Pokal. .

23:39

23 uur 39. Afgang voor Bayern München. Voor het eerst in 20 jaar sneuvelt Bayern München in de 2e ronde van de Duitse beker. Bayern had de voorbije 3 jaar telkens de finale gehaald (en daarvan de laatste 2 edities gewonnen), maar tweedeklasser Holstein Kiel vond de achilleshiel van de CL-winnaar: de hoog spelende defensie. Bayern, dat absoluut niet met een B-team speelde, leek nochtans met hangen en wurgen door te stoten, maar in de 95e minuut kon Wahl met de 2-2 verlengingen afdwingen. De omstandigheden in het noorden van Duitsland waren inmiddels niet te benijden, met een snijdende wind en zelfs sneeuw. Uiteindelijk kregen we strafschoppen, zoals bekend een specialiteit van Duitse teams. De eerste 10 penalty's gingen er allemaal in. Toen miste Marc Roca voor Bayern. Fin Bartels kreeg de eer om de trekker over te halen. .