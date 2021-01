Megastunt in Duitse beker: tweedeklasser schakelt Bayern uit na penalty's

23:39 23 uur 39. Afgang voor Bayern München. Voor het eerst in 20 jaar sneuvelt Bayern München in de 2e ronde van de Duitse beker. Bayern had de voorbije 3 jaar telkens de finale gehaald (en daarvan de laatste 2 edities gewonnen), maar tweedeklasser Holstein Kiel vond de achilleshiel van de CL-winnaar: de hoog spelende defensie. Bayern, dat absoluut niet met een B-team speelde, leek nochtans met hangen en wurgen door te stoten, maar in de 95e kon Wahl met de 2-2 verlengingen afdwingen. De omstandigheden in het noorden van Duitsland waren inmiddels niet te benijden, met een snijdende wind en zelfs sneeuw. Uiteindelijk kregen we strafschoppen, zoals bekend een specialiteit van Duitse teams. De eerste 10 penalty's gingen er allemaal in. Toen miste Marc Roca voor Bayern. Fin Bartels kreeg de eer om de trekker over te halen. . Afgang voor Bayern München Voor het eerst in 20 jaar sneuvelt Bayern München in de 2e ronde van de Duitse beker. Bayern had de voorbije 3 jaar telkens de finale gehaald (en daarvan de laatste 2 edities gewonnen), maar tweedeklasser Holstein Kiel vond de achilleshiel van de CL-winnaar: de hoog spelende defensie.

13-01-2021 13-01-2021.

20:33 20 uur 33. Casteels laat zich niet verrassen door tweedeklasser. Door coronabesmettingen miste Wolfsburg 7 spelers. Maar dat hield het team van Koen Casteels niet tegen om korte metten te maken met tweedeklasser Sandhausen. Casteels moest zich geen enkele keer omdraaien een bal uit het net te vissen. 4-0 was de eindstand. Bij "De Wolven" was Weghorst het trefzekerst met 2 goals. Ook Gerhardt en Joao Victor pikten hun goaltje mee. . Casteels laat zich niet verrassen door tweedeklasser Door coronabesmettingen miste Wolfsburg 7 spelers. Maar dat hield het team van Koen Casteels niet tegen om korte metten te maken met tweedeklasser Sandhausen.

23-12-2020 23-12-2020.

22:04 22 uur 04. 3 Dortmund-Belgen stoten door. Borussia Dortmund legde tweedeklasser Eintracht Braunschweig zonder veel glans over de knie. Het werd 0-2 na goals van Hummels en Sancho. De drie Rode Duivels speelden een bijrol. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier vielen bij Dortmund in het slotkwartier in. . 3 Dortmund-Belgen stoten door Borussia Dortmund legde tweedeklasser Eintracht Braunschweig zonder veel glans over de knie. Het werd 0-2 na goals van Hummels en Sancho.

20:34 20 uur 34. Raman scoort 2 keer tegen vierdeklasser. In de competitie slaagde Schalke 04 er nog niet in om te winnen, in de Duitse beker zijn de blauwhemden wel succesvol. Vierdeklasser Ulm ging voor de bijl in de 2e ronde met 1-3. Schalke kwam in de 1e helft op voorsprong dankzij Serdar. Raman slikte als eerste een gele kaart. In de tweede helft eiste onze landgenoot alle aandacht op met 2 doelpunten. Ulm zette in de slotfase nog de eerredder op het bord. Ook Sebastian Bornauw stoot door naar de 1/8e finales. Met Keulen versloeg hij tweedeklasser Osnabrück met 1-0. Modeste maakte de enige goal in de wedstrijd. . Raman scoort 2 keer tegen vierdeklasser In de competitie slaagde Schalke 04 er nog niet in om te winnen, in de Duitse beker zijn de blauwhemden wel succesvol. Vierdeklasser Ulm ging voor de bijl in de 2e ronde met 1-3.

22-12-2020 22-12-2020.