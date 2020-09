De Red Flames moeten nog een stevigere berg beklimmen. Net als in de eerste helft heeft Nicky Evrard geen antwoord op een verrassend afstandsschot. Lehman zet de Zwitserse vrouwen op 2-0.

20 uur 19. Weer een afstandsschot: 2-0. De Red Flames moeten nog een stevigere berg beklimmen. Net als in de eerste helft heeft Nicky Evrard geen antwoord op een verrassend afstandsschot. Lehman zet de Zwitserse vrouwen op 2-0. .

20 uur 18. Dhont probeert. Eindelijk krijgen we nog eens een bal tussen de palen voor de Red Flames, al is het maar een driekwartkans. Elena Dhont zet de actie zelf op met Wullaert en krijgt de kans om af te werken. Haar knal komt recht op doelvrouw Thalmann af. .

20:09

20 uur 09. Nipt buitenspel. Sow kopt de bal in een boogje over Nicky Evrard, maar de lijnrechter staat al met haar vlag te zwaaien. Ook Biesmans was net op tijd terug om de bal nog van de lijn te halen. .