Leverkusen domineert met 0-7, Hoffenheim heeft strafschoppen nodig

21:03

21 uur 03. Leverkusen domineert, Hoffenheim wint moeizaam. Leverkusen behaalde op het veld van vierdeklasser Norderstedt makkelijk de overwinning. Het werd 0-7. De vierdeklasser kon niet op tegen de dominantie van hun tegenstander en slikte goals van onder meer Alario, Wirtz en Amiri (x2). Die vielen overwegend in de eerste helft nadat Lars Bender het goede voorbeeld gegeven had na 4 minuten. Hoffenheim kreeg het ticket voor ronde 2 moeizamer op zak. Vierdeklasser Chemnitzer bleek een taaie klant. Na een 2-2 gelijkspel volgden verlengingen en strafschoppen. In de penaltyreeks hield Hoffenheim wel het hoofd koel. .