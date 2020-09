KAA Gent leent Brecht Dejaegere uit aan Franse tweedeklasser Toulouse

Naast het vertrek van Odey ziet Genk ook een speler terugkeren naar de club. Edon Zhegrova (21) werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan de Zwitserse topclub Basel, maar tot een definitieve transfer komt het niet. De winger kwam vorig seizoen in 14 wedstrijden in de competitie tot 2 doelpunten en 3 assists. Zhegrova, die nog een jaar onder contract ligt, herstelt momenteel van een enkelblessure en traint daarom nog individueel.

14 uur 18. Odey naar Amiens, Zhegrova keert terug naar Genk. Veel beweging vandaag in Genk. Aanvaller Stephen Odey verlaat de Limburgse club op uitleenbasis voor de Franse tweedeklasser Amiens. Odey (22) kwam in 2019 over van Zürich voor een dikke 3 miljoen euro maar kon de verwachtingen niet echt inlossen. Odey mag het komende seizoen bij Amiens speelminuten proberen te verzamelen. De Nigeriaan kwam vorig seizoen tot 13 wedstrijden en maakte daarin 2 doelpunten. Naast het vertrek van Odey ziet Genk ook een speler terugkeren naar de club. Edon Zhegrova (21) werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan de Zwitserse topclub Basel, maar tot een definitieve transfer komt het niet. De winger kwam vorig seizoen in 14 wedstrijden in de competitie tot 2 doelpunten en 3 assists. Zhegrova, die nog een jaar onder contract ligt, herstelt momenteel van een enkelblessure en traint daarom nog individueel. .

12 uur 12. Dejaegere trekt naar Franse tweedeklasser Toulouse. Brecht Dejaegere wordt dit seizoen uitgeleend aan Toulouse, dat ook een aankoopoptie bedong. Dejaegere kwam in 2013 naar Gent, speelde 248 wedstrijden en scoorde daarin 23 doelpunten. Hij gaf ook 30 assists. Dit seizoen zou Dejaegere minder speelminuten krijgen en kiest hij voor een avontuur bij Toulouse, in de Franse tweede klasse. .

21 uur 57. Cercle Brugge vindt middenvelder bij Hull City. Leonardo Da Silva Lopes is de nieuwe aanwinst van Cercle Brugge. De 21-jarige Portugees komt over van Hull City, dat naar de Engelse derde klasse is gezakt. Da Silva ondertekent een contract voor 4 seizoenen in Brugge. De Portugees, die al sinds zijn 14e in Engeland speelt, is de achtste zomertransfer van Cercle. .