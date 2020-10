JPL-transfers: Sterkhouder Hoggas langer bij Cercle Brugge

13:22

13 uur 22. Sterkhouder Hoggas langer bij Cercle. Kevin Hoggas (28) heeft zijn contract bij Cercle Brugge verlengd tot juni 2022. Dat heeft de Vereniging woensdag bekendgemaakt. De Franse middenvelder speelt sinds januari 2018 voor Cercle Brugge. Hoggas hielp de vereniging meteen aan de promotie naar 1A. In 41 wedstrijden voor Cercle scoorde hij 6 keer. "Deze contractverlenging brengt voor mij de nodige stabiliteit en continuïteit die ik in deze fase van mijn carrière nodig heb", reageert Hoggas. "Kevin is één van de meest bepalende spelers in ons team: niet alleen omdat hij tot nu toe elke minuut van dit seizoen heeft gespeeld, maar zeker ook omdat hij onze kleuren steevast professioneel én trots vertegenwoordigt", reageert technisch directeur Carlos Avina. .