JPL-transfers: KV Mechelen pikt transfervrije Sandy Walsh nog op

KV Mechelen heeft zijn verdediging versterkt met Sandy Walsh. De 25-jarige Walsh zat sinds 1 juli zonder club. Zulte Waregem zag geen toekomst meer in de verdediger, maar bij KV Mechelen krijgt hij een nieuwe kans om zich te bewijzen in de Jupiler Pro League. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2022.

Anderlecht heeft zijn verdediging versterkt met Matt Miazga. De 25-jarige Amerikaan komt op huurbasis over van Chelsea. Hij heeft een verleden bij onder meer New York Red Bull, Vitesse, Nantes en Reading en omschrijft zichzelf als "een leider op het veld die geen uitdaging uit de weg gaat".

Voor RWDM is Van Den Bogaert al de 17e nieuwkomer. Voorlopig is de promovendus 5e in 1B

19 uur 39. Sankt Pauli neemt Lawrence definitief over van Anderlecht. Anderlecht is James Lawrence kwijt. De centrale verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sankt Pauli en de Duitse club uit de Tweede Bundesliga neemt hem nu definitief over. Lawrence moet wel nog in quarantaine na zijn positieve coronatest. .