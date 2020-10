JPL-transfers: 1B-leider Seraing vist Danijel Milicevic nog op

17:59

17 uur 59. Transfervrije Milicevic trekt naar Seraing. 1B-club Seraing heeft zich nog versterkt met de transfervrije Danijel Milicevic. De 34-jarige middenvelder zat zonder club sinds zijn contract bij Eupen op 1 juli afliep. Hij ondertekende bij de Luikse tweedeklasser een overeenkomst voor 2 seizoenen. De Zwitserse Bosniër speelde de voorbije jaren voor Gent, Charleroi en Eupen meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Met Gent veroverde hij in 2015 de titel en schitterde hij in de Champions League. Vorig seizoen bij Eupen kwam Milicevic nog tot 5 goals en 7 assists in 23 competitieduels. Zijn nieuwe ploeg, Seraing, getraind door Emilio Ferrera, is na 6 speeldagen de leider in de 1B Pro League. De Luikenaars tellen 12 punten, dat is 1 punt meer dan eerste achtervolger Union. Komende zondag gaat Seraing op bezoek bij RWDM. .