Dortmund maakt bruut een einde aan bekersprookje van Holstein Kiel

23:08 23 uur 08. Dortmund walst naar de finale. Borussia Dortmund heeft het sprookje van Holstein Kiel in de Duitse beker bruusk beëindigd. In een dolle eerste helft slikte de tweedeklasser 5 goals: 5-0. Dortmund miste de geblesseerde Erling Haaland, maar de sterke Noor werd niet gemist. Na 16 minuten opende Giovanni Reyna de score en daarna brak de dijk bij Holstein Kiel. Nog voor de rust zetten Reyna (met zijn tweede goal), Reus, Thorgan Hazard en Jude Bellingham de eindstand op het scorebord: 5-0. Thomas Meunier mocht invallen. Op 13 mei spelen Leipzig en Dortmund de finale in Berlijn.

23:27 23 uur 27. Neemt Nagelsmann afscheid met een prijs? Leipzig maakt kans op zijn eerste prijs in de clubgeschiedenis. Het schakelde Werder Bremen niet zonder moeite uit in de halve finales van de beker. Na 90 minuten stond de brilscore nog op het scorebord, na sterk werk van Werder-doelman Pavlenka.



In de eerste verlenging kwam RB Leipzig dan toch op voorsprong, maar de bezoekers schoten zichzelf in de voet. Verdediger Dayot Upamecano, die volgend seizoen samen met coach Julian Nagelsmann verhuist naar Bayern München, ging stevig in de fout.



Maar Leipzig kon strafschoppen nog vermijden, dankzij een late treffer van Forsberg. In de finale wacht Borussia Dortmund of tweedeklasser Holstein Kiel. Neemt Nagelsmann afscheid van Leipzig met een prijs?

22:33 22 uur 33. Werder Bremen is de laatste halve finalist. Het won zijn match tegen tweedeklasser Regensburg met het kleinste verschil. Yuyu Osako zorgde voor de enige goal. De match moest eigenlijk begin maart al gespeeld worden, maar door coronagevallen bij Regensburg kon dat niet.

De match moest eigenlijk begin maart al gespeeld worden, maar door coronagevallen bij Regensburg kon dat niet.

22:41 22 uur 41. Koen Casteels moet zich tot een keer omdraaien. Na 8 wedstrijden op een rij zonder tegendoelpunt is Koen Casteels nog een keer geklopt. De Belgische doelman verloor met Wolfsburg in de Duitse beker. 2-0 werd het in de kwartfinales tegen Leipzig. De laatste keer dat Casteels de 0 niet had kunnen houden was half januari in de competitie tegen... Leipzig (2-2). Toen klopten Mukiele en Orban hem, nu waren het Poulsen en Hwang-Chan.

De laatste keer dat Casteels de 0 niet had kunnen houden was half januari in de competitie tegen... Leipzig (2-2). Toen klopten Mukiele en Orban hem, nu waren het Poulsen en Hwang-Chan.

In het openingskwartier had Casteels nog met een klasseflits uitgepakt op een kopbal van Nkunku aan de tweede paal.

Volgend weekend kan de goalie wel een vervolg breien aan zijn reeks in de Duitse competitie. Zaterdag gaat hij met Wolfsburg op bezoek bij zijn ex-team Hoffenheim.

22:40 22 uur 40. Yussuf Poulsen heeft net een einde gemaakt aan de knappe reeks van Koen Casteels.

20:29 20 uur 29. Holstein Kiel in halve finales. Tweedeklasser Holstein Kiel verlengt zijn succesvol bekerverhaal. Vierdeklasser Rot-Weiss Essen beet in eigen huis in het zand met 0-3. Twee goals in evenveel minuten kort voor het halfuur mepten de thuisploeg al halfjes tegen het canvas. In de slotminuten werd de 0-3 nog op het scorebord gezet. Holstein Kiel wipte in de tweede ronde Bayern München, Rot-Weiss Essen sloopte onder meer Leverkusen en Düsseldorf.

23:11 23 uur 11. Opsteker voor Dortmund. In de competitie gaat het niet (meer) van een leien dakje voor Borussia Dortmund, maar in de beker kunnen de geel-zwarten hun seizoen nog wat extra kleur geven. Jadon Sancho maakte het verschil tegen Mönchengladbach. Bij Dortmund was Thorgan Hazard, als invaller, de enige Belg die in actie kwam.

00:02 00 uur 02. Keulen uitgeschakeld door tweedeklasser, ondanks goal Dennis. Emmanuel Dennis heeft in zijn tweede match voor Keulen een eerste keer de weg naar het net gevonden. De Nigeriaan, gehuurd van Club Brugge, scoorde tegen tweedeklasser Regensburg, maar miste zo'n kwartier voor tijd ook een penalty bij 2-2. In de verlengingen werd niet meer gescoord, waarna Keulen (zonder Bornauw) sneuvelde in de strafschoppenreeks. Dennis was toen al gaan rusten.

00:01 Dennis viert zijn doelpunt. 00 uur 01. Dennis viert zijn doelpunt

20:37 20 uur 37. Casteels houdt Wolfsburg overeind tegen Schalke 04. Wolfsburg had niet veel overschot tegen Schalke 04, waar Benito Raman niet in de wedstrijdselectie zat. De ploeg van Koen Casteels haalde het met 1-0.

Schalke 04 begon nochtans scherp: Casteels hield Harit van de openingsgoal. Net voor de rust kreeg Wolfsburg een strafschop. Schalke-doelman Fährmann redde het schot van Weghorst, die in de rebound wel binnenprikte.

In de slotfase kreeg Schalke 04 nog de kans op de gelijkmaker. Uth stond oog in oog met Casteels. De Belgische doelman schudde een knappe redding uit zijn mouw. Goed voor een ticket voor de kwartfinales.

20:31 Leipzig stoot door na een 4-0-zege tegen tweedeklasser Bochum. 20 uur 31.

23:28 Haaland legde in de verlengingen dan toch de eindstand vast. 23 uur 28. Haaland legde in de verlengingen dan toch de eindstand vast