13 uur 04. Roemenië speelt heel compact en is een moeilijke klant, maar ik denk dat we gewoon moeten focussen op onze kwaliteiten. Janice Cayman, aanvalster.

12 uur 57. We moeten zorgen dat we na de komende 2 matchen nog mee aan de leiding staan. . Ives Serneels, coach.

12 uur 56. Coronavrije ploeg. Coach Ives Serneels kreeg gisteren te horen dat alle speelsters negatief testten. "Het is fijn om te weten dat de gezondheid bij iedereen op punt is. Buiten Tine De Caigny hebben we een fitte kern en daar gaan we mee aan de slag." .

12 uur 43. Het is bijna een jaar geleden dat de Red Flames hun vorige Ek-kwalificatie tegen Litouwen afwerkten. Vandaag staat de tweede wedstrijd tegen Roemenië op het programma. In oktober 2019 won de Belgische nationale ploeg met 0-1 in Cluj. Na 4 speeldagen staat België samen met Zwitserland ongeslagen aan de leiding in groep H. Allebei hebben ze 12 punten. Op plaats 3 volgt Roemenië met 3 op 9. Plaats 4 is voor Kroatië met 3 op 12. Alleen de 9 groepswinnaars en de 3 beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Engeland. De Andere runners-up spelen barrages. .