Benito Raman loodst Schalke 04 met 2 goals naar 1/8e finales beker

20:34 20 uur 34. Raman scoort 2 keer tegen vierdeklasser. In de competitie slaagde Schalke 04 er nog niet in om te winnen, in de Duitse beker zijn de blauwhemden wel succesvol. Vierdeklasser Ulm ging voor de bijl in de 2e ronde met 1-3. Schalke kwam in de 1e helft op voorsprong dankzij Serdar. Raman slikte als eerste een gele kaart. In de tweede helft eiste onze landgenoot alle aandacht op met 2 doelpunten. Ulm zette in de slotfase nog de eerredder op het bord. Ook Sebastian Bornauw stoot door naar de 1/8e finales. Met Keulen versloeg hij tweedeklasser Osnabrück met 1-0. Modeste maakte de enige goal in de wedstrijd.

22-12-2020 22-12-2020.

18:55 18 uur 55. Schalke mag eerste keer vieren dit seizoen. Met amper 2 punten uit 6 wedstrijden bengelt Schalke 04 troosteloos onderaan in het Duitse klassement. Maar in de Duitse beker was het eindelijk wel raak tegen Schweinfurt. Schalke kwam na een mindere start wel weer op achterstand, maar kon snel terugslaan met Ibisevic en Schöpf: 1-2 bij de rust. Vierdeklasser Schweinfurt weerde zich kranig en had kansen op de gelijkmaker, maar nogmaals Schöpf en Benito Raman sleepten de eerste overwinning van het seizoen in de wacht.

03-11-2020 03-11-2020.

23:28 23 uur 28. Bayern als laatste naar 1/16e finales. Een maand na de andere bekermatchen heeft ook Bayern zijn eerste duel met verve afgewerkt. Tegen vijfdeklasser Düren ontpopte Choupo-Moting zich tot de man van de match. De spits legde zowel in de 1e als in de 2e helft een bal in doel. Eigenlijk had Choupo-Moting 3 treffers achter zijn naam moeten hebben, maar de scheidsrechter had niet gezien dat de bal over de lijn was. Tussendoor dwong Choupo-Moting ook nog een penalty af, Müller verzilverde de elfmeter. Bayern haalde het met 3-0 en staat in de 1/16e finales.

15-10-2020 15-10-2020.

23:02 23 uur 02. Hazard opent zijn rekening in eenvoudige bekerzege. Borussia Dortmund heeft brandhout gemaakt van derdeklasser Duisburg in de Duitse beker: 0-5. Thorgan Hazard droeg met een assist en een doelpunt zijn steentje bij. Ook Axel Witsel stond 90 minuten op het veld. Thomas Meunier mocht bij zijn debuut voor Dortmund na 58 minuten rusten. Jadon Sancho zette na 14 minuten de 0-1 op het bord met een penalty. In de 30e minuut legde Hazard de bal met een mooi hakje klaar voor Jude Bellingham, die de bal eenvoudig kon binnenwerken. De Belgische flankaanvaller mocht negen minuten later zelf achter de bal gaan staan. Hij draaide de vrije trap mooi in de korte hoek binnen. Na de rust diepten Giovanni Reyna en Marco Reus, die zijn rentree vierde na meer dan 220 dagen blessureleed, de score nog wat uit voor de bezoekers.

22:31 22 uur 31. Valse start voor De Medina. Nathan de Medina heeft meteen een opdoffer gekregen. Zijn club Arminia Bielefeld is pas naar de Bundesliga gepromoveerd, maar botste op vierdeklasser Rot Weiss Essen. Het werd verrassend 1-0. De Medina kwam zelf niet in actie.

