Beerschot versterkt middenveld met 19-jarige Malinees

11 uur 13. Malinese middenvelder naar het Kiel. Promovendus Beerschot heeft zich verzekerd van de diensten van middenvelder Ismaila Coulibaly. De 19-jarige Malinees komt over van het Noorse Sarpsborg. Hij ondertekende op het Kiel een contract van drie seizoenen. Coulibaly kwam bij Sarpsborg in het lopende seizoen, dat midden juni van start ging, 14 keer in actie. Daarin scoorde hij 4 keer en gaf 1 assist. Sarpsborg is de club waar Club Brugge Krépin Diatta vond. Coulibaly is voor Beerschot de 7e inkomende transfer in deze zomermercato. .