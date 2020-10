Anderlecht versterkt zijn verdediging met Chelsea-huurling Matt Miazga

12:35 12 uur 35. Overbodige spelers vertrekken bij Beerschot. Beerschot heeft voorlopig afscheid genomen van aanvaller Fessou Placca. Hij wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan 1B-club Lierse Kempenzonen. Baptiste Aloé, die in augustus zijn contract liet ontbinden op het Kiel, vond dan weer onderdak bij de Portugese tweedeklasser Arouca. . Overbodige spelers vertrekken bij Beerschot Beerschot heeft voorlopig afscheid genomen van aanvaller Fessou Placca. Hij wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan 1B-club Lierse Kempenzonen. Baptiste Aloé, die in augustus zijn contract liet ontbinden op het Kiel, vond dan weer onderdak bij de Portugese tweedeklasser Arouca.

11:08 11 uur 08. Matt combineert duelkracht, snelheid en voetballend vermogen. Een moeilijk te vinden combinatie die wij zoeken in een centrale verdediger om ons voetbal te kunnen spelen. Peter Verbeke (sportief directeur Anderlecht). Matt combineert duelkracht, snelheid en voetballend vermogen. Een moeilijk te vinden combinatie die wij zoeken in een centrale verdediger om ons voetbal te kunnen spelen. Peter Verbeke (sportief directeur Anderlecht)

11:06 11 uur 06. Anderlecht huurt Miazga van Chelsea. Anderlecht heeft zijn verdediging versterkt met Matt Miazga. De 25-jarige Amerikaan komt op huurbasis over van Chelsea. Hij heeft een verleden bij onder meer New York Red Bull, Vitesse, Nantes en Reading en omschrijft zichzelf als "een leider op het veld die geen uitdaging uit de weg gaat". . Anderlecht huurt Miazga van Chelsea Anderlecht heeft zijn verdediging versterkt met Matt Miazga. De 25-jarige Amerikaan komt op huurbasis over van Chelsea. Hij heeft een verleden bij onder meer New York Red Bull, Vitesse, Nantes en Reading en omschrijft zichzelf als "een leider op het veld die geen uitdaging uit de weg gaat".





10:30 10 uur 30. Van Den Bogaert 17e nieuwe man bij RWDM. RWDM heeft de komst van Bryan Van Den Bogaert bekendgemaakt. De 28-jarige linksachter zat zonder club sinds zijn contract bij Westerlo afliep op 1 juli. Hij ondertekende een contract voor één seizoen bij de Brusselse club. Voor RWDM is Van Den Bogaert al de 17e nieuwkomer. Voorlopig is de promovendus 5e in 1B . Van Den Bogaert 17e nieuwe man bij RWDM RWDM heeft de komst van Bryan Van Den Bogaert bekendgemaakt. De 28-jarige linksachter zat zonder club sinds zijn contract bij Westerlo afliep op 1 juli. Hij ondertekende een contract voor één seizoen bij de Brusselse club.

Voor RWDM is Van Den Bogaert al de 17e nieuwkomer. Voorlopig is de promovendus 5e in 1B

19:39 19 uur 39. Sankt Pauli neemt Lawrence definitief over van Anderlecht. Anderlecht is James Lawrence kwijt. De centrale verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sankt Pauli en de Duitse club uit de Tweede Bundesliga neemt hem nu definitief over. Lawrence moet wel nog in quarantaine na zijn positieve coronatest. . Sankt Pauli neemt Lawrence definitief over van Anderlecht Anderlecht is James Lawrence kwijt. De centrale verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sankt Pauli en de Duitse club uit de Tweede Bundesliga neemt hem nu definitief over. Lawrence moet wel nog in quarantaine na zijn positieve coronatest.

19:36 19 uur 36. STVV huurt jonge Griek van Inter. STVV heeft donderdag de transfer van Georgios Vagiannidis afgerond. De 19-jarige Griek, een rechtervleugelverdediger, komt op huurbasis over van Inter Milaan. Vagiannidis is na Facundo Colidio de tweede speler die STVV huurt van het team van Rode Duivel Romelu Lukaku. De Griek is de zevende nieuwkomer voor STVV in de zomermercato. . STVV huurt jonge Griek van Inter STVV heeft donderdag de transfer van Georgios Vagiannidis afgerond. De 19-jarige Griek, een rechtervleugelverdediger, komt op huurbasis over van Inter Milaan. Vagiannidis is na Facundo Colidio de tweede speler die STVV huurt van het team van Rode Duivel Romelu Lukaku. De Griek is de zevende nieuwkomer voor STVV in de zomermercato.

