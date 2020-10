Anderlecht slijt Lawrence in Duitsland, STVV huurt jonge Griek van Inter

19:39 19 uur 39. Sankt Pauli neemt Lawrence definitief over van Anderlecht. Anderlecht is James Lawrence kwijt. De centrale verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sankt Pauli en de Duitse club uit de Tweede Bundesliga neemt hem nu definitief over. Lawrence moet wel nog in quarantaine na zijn positieve coronatest. . Sankt Pauli neemt Lawrence definitief over van Anderlecht Anderlecht is James Lawrence kwijt. De centrale verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sankt Pauli en de Duitse club uit de Tweede Bundesliga neemt hem nu definitief over. Lawrence moet wel nog in quarantaine na zijn positieve coronatest.

19:36 19 uur 36. STVV huurt jonge Griek van Inter. STVV heeft donderdag de transfer van Georgios Vagiannidis afgerond. De 19-jarige Griek, een rechtervleugelverdediger, komt op huurbasis over van Inter Milaan. Vagiannidis is na Facundo Colidio de tweede speler die STVV huurt van het team van Rode Duivel Romelu Lukaku. De Griek is de zevende nieuwkomer voor STVV in de zomermercato. . STVV huurt jonge Griek van Inter STVV heeft donderdag de transfer van Georgios Vagiannidis afgerond. De 19-jarige Griek, een rechtervleugelverdediger, komt op huurbasis over van Inter Milaan. Vagiannidis is na Facundo Colidio de tweede speler die STVV huurt van het team van Rode Duivel Romelu Lukaku. De Griek is de zevende nieuwkomer voor STVV in de zomermercato.

01-10-2020 01-10-2020.

18:03 18 uur 03. KV Oostende plukt "jong talent" weg bij Standard. Evangelos Patoulidis (19) heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij KV Oostende. De jonge middenvelder speelde de voorbije drie seizoenen bij Standard, dat hem wegplukte bij de jeugd van Anderlecht. Patoulidis, een Belg met Griekse roots, is een versterking op het middenveld. "Hij past in het profiel dat we voor ogen hebben", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Een jonge speler met heel wat kwaliteiten en progressiemarge. Dat hij bij Standard geen kansen kreeg, wil niet noodzakelijk iets zeggen. Kijk maar naar de evolutie die Arthur Theate meemaakt bij ons. Bij ons krijgen jonge, talentvolle spelers volop kansen." "Bovendien trainde Evangelos al een tweetal weken mee met de groep en toonde hij in die testperiode dat hij heel wat in zijn mars heeft. Wij geven hem de kans om zich hier helemaal te ontplooien, nu is het aan hem om die kans met beide handen te pakken.¿ . KV Oostende plukt "jong talent" weg bij Standard Evangelos Patoulidis (19) heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij KV Oostende. De jonge middenvelder speelde de voorbije drie seizoenen bij Standard, dat hem wegplukte bij de jeugd van Anderlecht. Patoulidis, een Belg met Griekse roots, is een versterking op het middenveld. "Hij past in het profiel dat we voor ogen hebben", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Een jonge speler met heel wat kwaliteiten en progressiemarge. Dat hij bij Standard geen kansen kreeg, wil niet noodzakelijk iets zeggen. Kijk maar naar de evolutie die Arthur Theate meemaakt bij ons. Bij ons krijgen jonge, talentvolle spelers volop kansen." "Bovendien trainde Evangelos al een tweetal weken mee met de groep en toonde hij in die testperiode dat hij heel wat in zijn mars heeft. Wij geven hem de kans om zich hier helemaal te ontplooien, nu is het aan hem om die kans met beide handen te pakken.¿



17:55 17 uur 55. Alweer versterking op middenveld Waasland-Beveren. Waasland-Beveren haalt met de 31-jarige Kameroense international Georges Mandjeck alweer een nieuwe speler binnen. De defensieve middenvelder komt transfervrij over van de Tsjechische topclub Sparta Praag. Hij tekent een contract voor één seizoen. Met meer dan 300 wedstrijden in verschillende Europese competities en 44 internationale wedstrijden voor Kameroen kan Mandjeck heel wat adelbrieven voorleggen. . Alweer versterking op middenveld Waasland-Beveren Waasland-Beveren haalt met de 31-jarige Kameroense international Georges Mandjeck alweer een nieuwe speler binnen. De defensieve middenvelder komt transfervrij over van de Tsjechische topclub Sparta Praag. Hij tekent een contract voor één seizoen.

29-09-2020 29-09-2020.

16:33 16 uur 33. Verdedigende versterking voor Zulte Waregem. Zulte Waregem heeft zich dan toch nog eens op de transfermarkt gewaagd. De 21-jarige Abdallah Ali Mohamed wordt tot het einde van het seizoen gehuurd Marseille met een aankoopoptie. Het jeugdproduct van Marseille is een rechtervleugelverdediger, die al wat ervaring kon opdoen bij de Franse topclub. " Met zijn explosiviteit en aanvallende capaciteiten als verdediger is hij een aanwinst voor onze kern", klinkt het bij Zulte Waregem. . Verdedigende versterking voor Zulte Waregem Zulte Waregem heeft zich dan toch nog eens op de transfermarkt gewaagd. De 21-jarige Abdallah Ali Mohamed wordt tot het einde van het seizoen gehuurd Marseille met een aankoopoptie.

