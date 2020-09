Anderlecht, Genk en Antwerp sturen speler naar Turkse Ankaragücü

21:57

21 uur 57. Cercle Brugge vindt middenvelder bij Hull City. Leonardo Da Silva Lopes is de nieuwe aanwinst van Cercle Brugge. De 21-jarige Portugees komt over van Hull City, dat naar de Engelse derde klasse is gezakt. Da Silva ondertekent een contract voor 4 seizoenen in Brugge. De Portugees, die al sinds zijn 14e in Engeland speelt, is de achtste zomertransfer van Cercle. .