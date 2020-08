Trainer Kompany: "Dit project is mijn prioriteit, het staat boven EK met Rode Duivels"

Kompany kon op zijn eerste persconferentie op een grote persbelangstelling rekenen. Pas helemaal op het einde werd door CEO Karel Van Eetvelt medegedeeld dat Frank Vercauteren "niet betrokken blijft bij de club", voor de rest wou men toch vooral weten waarom Kompany nu deze beslissing neemt.

"Ik heb deze beslissing al na de eerste speeldag genomen", verklapte hij. "Maar we hebben nog in alle sereniteit de match tegen STVV voorbereid. De reden is vrij simpel. Ik ben van City naar Anderlecht gekomen in de wetenschap dat de club in moeilijkheden zat. Ik wou deze club opnieuw een identiteit en een ziel geven. Dat is een vuur in mij dat niet te doven is. Ik heb mezelf veel vragen gesteld en de conclusie was dat mijn dubbele rol als speler en als bezieler van het project niet meer klopte. Mijn prioriteit is het project, dat staat boven mijn spelerscarrière en boven het EK met de Rode Duivels."

De zoveelste blessure heeft dus geen rol gespeeld? "Neen. Ook als ik fit was, had ik hier gezeten. Pas op, het is mentaal heel zwaar om telkens te revalideren. Dat kan alleen als je een duidelijk doel hebt. Dat was voor mij om het EK te winnen met de Rode Duivels. De groep heeft dat potentieel. Maar deze club is nog belangrijker voor mij."

"Als kapitein had ik al een grote invloed op deze ploeg, maar die verlies je op een matchdag als je geblesseerd bent. Nu heb ik geen last meer van blessures. Ik zal er elke dag zijn, ik wil me niet verstoppen. Ik sta niet graag met een been in een project. Het moet nu helder zijn en blijven voor iedereen."