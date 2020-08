16:19

16 uur 19. Ook Club YLA mist haar start niet. De Brugse dames van Club YLA hebben hun start in de competitie niet gemist. Eendracht Aalst werd met 0-2 opzij gezet. De doelpunten vielen allebei in de eerste helft. Iliano zette de bezoekers na 20 minuten op voorsprong. Minnaert verdubbelde in minuut 40 de score vanop de stip. .