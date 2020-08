Kompany staat pers te woord: "Dit project is belangrijker dan nationale ploeg"

17:08 17 uur 08. We moeten spreken over de titel. Alle supporters kennen de huidige context, maar ik wil de ambities niet lager leggen. We willen een titel, als het niet dit jaar is dan het jaar erna. Vincent Kompany. We moeten spreken over de titel. Alle supporters kennen de huidige context, maar ik wil de ambities niet lager leggen. We willen een titel, als het niet dit jaar is dan het jaar erna. Vincent Kompany

17:04 17 uur 04. "De club zal in een betere staat zijn als ik vertrek, dan hoe het hier was voor ik kwam. Of dat nu over 3 matchen is of over 30 jaar. De volgende trainer moet iemand zijn met voetballend vermogen. Dat zal blijven bij Anderlecht. Een voetbalcultuur. Ik verstop me niet. Iedereen kent de context van Anderlecht. Wat ik hoop dat zal blijven is de identiteit. Daar moeten de supporters zich in kunnen terugvinden." . "De club zal in een betere staat zijn als ik vertrek, dan hoe het hier was voor ik kwam. Of dat nu over 3 matchen is of over 30 jaar. De volgende trainer moet iemand zijn met voetballend vermogen. Dat zal blijven bij Anderlecht. Een voetbalcultuur. Ik verstop me niet. Iedereen kent de context van Anderlecht. Wat ik hoop dat zal blijven is de identiteit. Daar moeten de supporters zich in kunnen terugvinden."

17:03 17 uur 03. "Mijn grootste kwaliteit als speler? Dat ik een andere spelers beter kon maken op een veld. Ik ben natuurlijk veranderd tijdens mijn carrière, maar ik kon elk team beter maken." . "Mijn grootste kwaliteit als speler? Dat ik een andere spelers beter kon maken op een veld. Ik ben natuurlijk veranderd tijdens mijn carrière, maar ik kon elk team beter maken."

16:59 16 uur 59. Vincent Kompany was een goed betaalde speler in België en wordt nu een goed betaalde trainer. Maar dat is van een ander niveau. CEO Van Eetvelt. Vincent Kompany was een goed betaalde speler in België en wordt nu een goed betaalde trainer. Maar dat is van een ander niveau. CEO Van Eetvelt

16:56 16 uur 56. De samenwerking met Vercauteren was goed. Hij is een beetje een rode draad door mijn carrière geweest. We wisten dat de fakkel moest doorgegeven worden op een bepaald moment. Dat het nu is, hebben we samen besloten als club. Vincent Kompany. De samenwerking met Vercauteren was goed. Hij is een beetje een rode draad door mijn carrière geweest. We wisten dat de fakkel moest doorgegeven worden op een bepaald moment. Dat het nu is, hebben we samen besloten als club. Vincent Kompany

16:53 16 uur 53. "Dit is een donkere periode", vertelt Kompany. "Als kapitein heb je altijd een grote invloed, maar die verlies je op matchdag als je geblesseerd bent. Dat was voor mij belangrijk. Het moet nu helder zijn en blijven." . "Dit is een donkere periode", vertelt Kompany. "Als kapitein heb je altijd een grote invloed, maar die verlies je op matchdag als je geblesseerd bent. Dat was voor mij belangrijk. Het moet nu helder zijn en blijven."

16:52 16 uur 52. Was de blessure de druppel? "Neen. Ik stel mezelf voortdurend vragen. Op dit moment moesten we kiezen voor duidelijkheid. Ik ben hier niet gekomen om te bewijzen dat ik nog kon voetballen in België, ik ben hier voor de club. Maar revalideren is ook mentaal moeilijk. Ik kon het altijd doen omdat ik doelen had. Ik wou nu het EK winnen met de Rode Duivels, maar alles geven voor deze club is een belangrijker doel voor mij." . Was de blessure de druppel? "Neen. Ik stel mezelf voortdurend vragen. Op dit moment moesten we kiezen voor duidelijkheid. Ik ben hier niet gekomen om te bewijzen dat ik nog kon voetballen in België, ik ben hier voor de club. Maar revalideren is ook mentaal moeilijk. Ik kon het altijd doen omdat ik doelen had. Ik wou nu het EK winnen met de Rode Duivels, maar alles geven voor deze club is een belangrijker doel voor mij."

16:46 16 uur 46. "Mijn dubbele rol klopte niet meer". "Ik heb heel veel passie voor deze club. Het is een vuur in mij dat niet te doven is. Mijn bedoeling was om een ziel, een identiteit en resultaten terug te brengen naar Anderlecht. Mijn dubbele rol als speler/manager was niet ideaal. Die klopte niet meer. En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn prioriteit het project was. Dat is belangrijk dan mijn carrière als speler en de nationale ploeg." . "Mijn dubbele rol klopte niet meer" "Ik heb heel veel passie voor deze club. Het is een vuur in mij dat niet te doven is. Mijn bedoeling was om een ziel, een identiteit en resultaten terug te brengen naar Anderlecht. Mijn dubbele rol als speler/manager was niet ideaal. Die klopte niet meer. En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn prioriteit het project was. Dat is belangrijk dan mijn carrière als speler en de nationale ploeg."

16:44 16 uur 44. "Op mijn 34e is het genoeg geweest". "Ik heb veel moeten afzien fysiek, maar ik ben telkens teruggekomen. Ik kijk met trots terug op mijn carrière. Ik heb moeite gehad, ik heb afgezien en op mijn 34e is het genoeg geweest." . "Op mijn 34e is het genoeg geweest" "Ik heb veel moeten afzien fysiek, maar ik ben telkens teruggekomen. Ik kijk met trots terug op mijn carrière. Ik heb moeite gehad, ik heb afgezien en op mijn 34e is het genoeg geweest."

16:43 16 uur 43. Ik heb twee boodschappen: ik begin aan een nieuw hoofdstuk, maar ik sluit ook een hoofdstuk af. . Vincent Kompany. Ik heb twee boodschappen: ik begin aan een nieuw hoofdstuk, maar ik sluit ook een hoofdstuk af. Vincent Kompany

16:43 16 uur 43. "We bedanken Vercauteren". "We willen ook Vercauteren bedanken. Hij is hier vorig jaar aangekomen in moeilijke omstandigheden. Hij wou zijn club helpen en heeft dat gedaan. Hij heeft Vincent geholpen om trainer te worden." . "We bedanken Vercauteren" "We willen ook Vercauteren bedanken. Hij is hier vorig jaar aangekomen in moeilijke omstandigheden. Hij wou zijn club helpen en heeft dat gedaan. Hij heeft Vincent geholpen om trainer te worden."

16:42 16 uur 42. Van Eetvelt: "Zoals we Vincent kennen, verrast hij altijd iedereen". Van Eetvelt: "Zoals we Vincent kennen, verrast hij altijd iedereen"

16:41 16 uur 41. Zoals we Vincent kennen, verrast hij altijd iedereen. Nu ook. Vorige week heeft hij de knoop doorgehakt. CEO Karel Van Eetvelt. Zoals we Vincent kennen, verrast hij altijd iedereen. Nu ook. Vorige week heeft hij de knoop doorgehakt. CEO Karel Van Eetvelt

16:39 16 uur 39. Met 10 minuten vertraging zien we eindelijk wat beweging. Het is druk in de perszaal van Anderlecht. De persverantwoordelijke wijst iedereen nog eens op de coronaregels. . Met 10 minuten vertraging zien we eindelijk wat beweging. Het is druk in de perszaal van Anderlecht. De persverantwoordelijke wijst iedereen nog eens op de coronaregels.

16:09 16 uur 09. Persconferentie over halfuur. Na heel wat stemmen over de keuze van Kompany is het om 16.30 uur aan de hoofdrolspeler zelf. Volg hier de persconferentie van Anderlecht met livestream. . Persconferentie over halfuur Na heel wat stemmen over de keuze van Kompany is het om 16.30 uur aan de hoofdrolspeler zelf. Volg hier de persconferentie van Anderlecht met livestream.

13:48 13 uur 48. Ik wil Franky bedanken voor alles wat hij voor het team gedaan heeft. Samenwerken met hem en Vincent was een absoluut plezier. Sportief directeur Peter Verbeke. Ik wil Franky bedanken voor alles wat hij voor het team gedaan heeft. Samenwerken met hem en Vincent was een absoluut plezier. Sportief directeur Peter Verbeke

13:48 13 uur 48. Van Eetvelt: "Fantastisch nieuws". CEO Karel Van Eetvelt is in de wolken. "Dat Vincent Anderlecht-coach zou worden, was zoals iedereen wist vanaf het begin ons plan. Het moment komt misschien wat sneller dan verwacht", zegt Van Eetvelt. "Dat Vincent zich voor 4 seizoenen verbindt aan de club als coach is fantastisch nieuws voor de club, de supporters en onze spelers." . Van Eetvelt: "Fantastisch nieuws" CEO Karel Van Eetvelt is in de wolken. "Dat Vincent Anderlecht-coach zou worden, was zoals iedereen wist vanaf het begin ons plan. Het moment komt misschien wat sneller dan verwacht", zegt Van Eetvelt.

"Dat Vincent zich voor 4 seizoenen verbindt aan de club als coach is fantastisch nieuws voor de club, de supporters en onze spelers."

13:43 13 uur 43. Jupiler Pro League OVERZICHT: van prins in het Astridpark tot koning van City en terug

13:01 13 uur 01. Sinds zijn blessure begon Kompany weer te coachen bij Anderlecht. Hij heeft zich tijdens de week de hele tijd gemoeid. De spanningen tussen Vercauteren en Kompany liepen op. De club heeft uiteindelijk de keuze gemaakt voor Kompany. Peter Vandenbempt. Sinds zijn blessure begon Kompany weer te coachen bij Anderlecht. Hij heeft zich tijdens de week de hele tijd gemoeid. De spanningen tussen Vercauteren en Kompany liepen op. De club heeft uiteindelijk de keuze gemaakt voor Kompany. Peter Vandenbempt