Waasland-Beveren oefent tegen PSG in Parijs

21 uur 28. Waasland-Beveren speelt op 17 juli op PSG. Waasland-Beveren mag dan naast het veld het voorwerp zijn van een onzekere sportieve toekomst (1A of 1B?), op het veld heeft het maar een mooie tegenstander op het oefenprogramma te pakken gekregen. Op vrijdag 17 juli oefent de club tegen PSG: de match vindt om 19u plaats in het Parc des Princes. PSG maakte nog 2 oefenduels bekend: op 12 juli komt Le Havre (Ligue 2), op 21 juli de Schotse kampioen Celtic Glasgow. Op 24 juli speelt PSG de finale van de Franse beker, een week later die van de Franse Ligabeker. In augustus zijn Neymar en co. aan de slag in de Final 8 van de Champions League. .