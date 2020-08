Transfers JPL: Standard laat Vojvoda naar Italië vertrekken

12:51 12 uur 51. Vojvoda ruilt Luik voor Turijn. Mergim Vojvoda verlaat Standard voor de Italiaanse eersteklasser Torino. De 25-jarige Kosovaarse rechtsachter ondertekende er een contract voor 4 seizoenen. Vojvoda kwam sinds mei 2019 opnieuw voor de Rouches uit nadat hij er tussen 2011 en 2014 de jeugdopleiding had doorlopen. In het eerste elftal was hij aan de boorden van de Maas goed voor 33 wedstrijden en één doelpunt. Tussen 2016 en 2019 kwam hij in ons land uit voor Moeskroen, voordien werd hij door Standard uitgeleend aan STVV en Carl Zeiss Jena. Ook Champions League-revelatie Atalanta had interesse, maar het wordt dus Torino. Het team beëindigde het seizoen als 16e in Italië. . Vojvoda ruilt Luik voor Turijn Mergim Vojvoda verlaat Standard voor de Italiaanse eersteklasser Torino. De 25-jarige Kosovaarse rechtsachter ondertekende er een contract voor 4 seizoenen.

17:15 17 uur 15. Anderlecht strikt 18-jarige doelman bij NAC. Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaer heeft zijn stem laten horen bij Anderlecht. De 18-jarige Nederlandse doelman Bart Verbruggen komt naar Brussel. "Met Verbruggen hebben we gekozen voor een zeer beloftevolle jonge doelman. Natuurlijk kent Jelle Bart goed, maar ook al onze keeperscouts zitten op dezelfde lijn wat zijn potentieel betreft", vertelt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht. . Anderlecht strikt 18-jarige doelman bij NAC Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaer heeft zijn stem laten horen bij Anderlecht. De 18-jarige Nederlandse doelman Bart Verbruggen komt naar Brussel. "Met Verbruggen hebben we gekozen voor een zeer beloftevolle jonge doelman. Natuurlijk kent Jelle Bart goed, maar ook al onze keeperscouts zitten op dezelfde lijn wat zijn potentieel betreft", vertelt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht.

AA Gent zwaait Mikael Lustig uit. De 33-jarige Zweedse verdediger kwam vorige zomer over van Celtic, maar was al een tijdje overbodig. Hij keert terug naar zijn vaderland.

14:46 14 uur 46. Linksback Foulon ruilt Beveren voor Zuid-Italië. Daam Foulon (21) heeft een mooie transfer naar de Serie A versierd. De linksback van Waasland-Beveren gaat voor de Italiaanse promovendus Benevento spelen. Benevento won afgelopen seizoen de Serie B en verzekerde zich zo opnieuw van een plekje in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. Foulon tekent in Benevento een contract van 3 jaar. De jonge verdediger, die ook jeugdinternational is geweest, kwam bij Waasland-Beveren tot 46 wedstrijden in de Jupiler Pro League. De Waaslanders zouden zo'n 600.000 euro vangen voor Foulon. . Linksback Foulon ruilt Beveren voor Zuid-Italië Daam Foulon (21) heeft een mooie transfer naar de Serie A versierd. De linksback van Waasland-Beveren gaat voor de Italiaanse promovendus Benevento spelen. Benevento won afgelopen seizoen de Serie B en verzekerde zich zo opnieuw van een plekje in de hoogste Italiaanse voetbalklasse.



13:02 13 uur 02. Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka. Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022. Een doorbraak zat er echter niet in voor Andrijasevic in Gent. In 34 officiële duels kwam hij 2 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Gent leende hem in het voorjaar van 2019 ook al een half jaar uit aan Waasland-Beveren. . Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022.

