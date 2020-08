Transfers JPL: Schot voor Cercle Brugge, Bulgaar voor Charleroi

21:24 21 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:24 21 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07-08-2020 07-08-2020.

23:45 Cameron McGeehan is na Toby Sibbick de 2e speler die overkomt van Barnsley, een zusterclub van KV Oostende. 23 uur 45. Cameron McGeehan is na Toby Sibbick de 2e speler die overkomt van Barnsley, een zusterclub van KV Oostende Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:56 19 uur 56. Siemen Voet naar KV Mechelen. KV Mechelen heeft Siemen Voet aan zijn selectie toegevoegd. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. Vorig seizoen was de 20-jarige linksvoetige verdediger, de vriend van turnster Nina Derwael, ook al op huurbasis aan de slag bij Roeselare. . Siemen Voet naar KV Mechelen KV Mechelen heeft Siemen Voet aan zijn selectie toegevoegd. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. Vorig seizoen was de 20-jarige linksvoetige verdediger, de vriend van turnster Nina Derwael, ook al op huurbasis aan de slag bij Roeselare.

19:53 19 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:36 15 uur 36. Zulte Waregem huurt jonge verdediger van AS Roma. Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Fransman William Bianda. De 20-jarige verdediger komt over van AS Roma en wordt voor een seizoen, met aankoopoptie, gehuurd van de Romeinen. Bianda is een Franse jeugdinternational en maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij RC Lens. In 2018 trok hij naar AS Roma. "Bianda is een intelligente en fysiek sterke speler met een goed positiespel", zegt Eddy Cordier (CEO van Zulte Waregem). "Hij is erg ambitieus en zal met zijn goede techniek en verzorgde passing een goede aanvulling zijn op de bestaande kern." . Zulte Waregem huurt jonge verdediger van AS Roma Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Fransman William Bianda. De 20-jarige verdediger komt over van AS Roma en wordt voor een seizoen, met aankoopoptie, gehuurd van de Romeinen.

Bianda is een Franse jeugdinternational en maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij RC Lens. In 2018 trok hij naar AS Roma.

"Bianda is een intelligente en fysiek sterke speler met een goed positiespel", zegt Eddy Cordier (CEO van Zulte Waregem). "Hij is erg ambitieus en zal met zijn goede techniek en verzorgde passing een goede aanvulling zijn op de bestaande kern."

15:35 15 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:50 09 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:47 09 uur 47. Maleisische spits voor Kortrijk. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvaller Luqman Hakim. Hakim is een Maleisiër. Hij ondertekende bij KVK een contract voor vijf seizoenen. Kortrijk plukt Hakim weg in zijn thuisland, waar hij de voorbije maanden aan de slag was bij FA Selangor. Die club maakte vorige maand al de overgang van de spits bekend. Met Vincent Tan heeft Kortrijk een eigenaar uit Maleisië. Kortrijk opent zijn seizoen zondag met een thuisduel tegen Waasland-Beveren. . Maleisische spits voor Kortrijk KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvaller Luqman Hakim. Hakim is een Maleisiër. Hij ondertekende bij KVK een contract voor vijf seizoenen.



Kortrijk plukt Hakim weg in zijn thuisland, waar hij de voorbije maanden aan de slag was bij FA Selangor. Die club maakte vorige maand al de overgang van de spits bekend. Met Vincent Tan heeft Kortrijk een eigenaar uit Maleisië.



Kortrijk opent zijn seizoen zondag met een thuisduel tegen Waasland-Beveren.

06-08-2020 06-08-2020.