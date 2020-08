Transfers JPL: Rijsel stuurt nog eens 5 spelers naar Moeskroen

10:21 10 uur 21. Rijsel stuurt nog eens 5 spelers naar Moeskroen. Moeskroen heeft vanochtend opnieuw enkele inkomende transfers van jonge spelers van Rijsel aangekondigd. De Henegouwse club kwam onlangs in handen van de eigenaar van LOSC, zakenman Gérard Lopez, en huurt volop youngsters van het Ligue 1-team. Onder meer de 23-jarige Burkinese doelman Hervé Koffi maakt de overstap. Hij speelde vorig seizoen 20 competitieduels voor de Portugese eersteklasser Belenenses. Moeskroen kan ook rekenen op de diensten van de Marokkaanse centrale verdediger Saad Agouzoul (22), de Franse linkerwinger Eric Bocat (21), de Frans-Canadese middenvelder Charles-Andreas Brym (21) en de Duits-Albanese rechtsbuiten Agim Zeka (21), die onlangs al scoorde voor Moeskroen in een oefenpot tegen RWDM. De voorbije dagen stalde Rijsel al meerdere jeugdspelers bij Moeskroen om er ervaring op te doen in de Jupiler Pro League. . Rijsel stuurt nog eens 5 spelers naar Moeskroen Moeskroen heeft vanochtend opnieuw enkele inkomende transfers van jonge spelers van Rijsel aangekondigd. De Henegouwse club kwam onlangs in handen van de eigenaar van LOSC, zakenman Gérard Lopez, en huurt volop youngsters van het Ligue 1-team.



Onder meer de 23-jarige Burkinese doelman Hervé Koffi maakt de overstap. Hij speelde vorig seizoen 20 competitieduels voor de Portugese eersteklasser Belenenses.

Moeskroen kan ook rekenen op de diensten van de Marokkaanse centrale verdediger Saad Agouzoul (22), de Franse linkerwinger Eric Bocat (21), de Frans-Canadese middenvelder Charles-Andreas Brym (21) en de Duits-Albanese rechtsbuiten Agim Zeka (21), die onlangs al scoorde voor Moeskroen in een oefenpot tegen RWDM.

De voorbije dagen stalde Rijsel al meerdere jeugdspelers bij Moeskroen om er ervaring op te doen in de Jupiler Pro League.

09:29 09 uur 29. Lommel vindt een Nigeriaanse spits in Zweden. Lommel SK neemt de Nigeriaanse aanvaller Jordan Attah Kadiri over van het Zweedse Ostersunds FK. De 20-jarige spits, afgelopen seizoen goed voor 9 goals in 26 matchen, ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor 4 seizoenen.



De 20-jarige spits, afgelopen seizoen goed voor 9 goals in 26 matchen, ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor 4 seizoenen.

Jordan Attah Kadiri is de vierde aanwinst van Lommel. Vrijdag kondigden de Limburgers de komst aan van linksachter Kevin Kis (30), centrale verdediger Laurent Lemoine (22) en doelman Jari De Busser (20).

18:01 18 uur 01. Lommel heeft zich versterkt met centrale verdediger Laurent Lemoine (22) en doelman Jari De Busser (20). Lemoine is een jeugdproduct van Club Brugge en hij deed al ervaring op in 1B bij Roeselare en KV Mechelen, de club die hij nu verlaat. De verdediger ondertekende in Limburg een contract voor drie seizoenen.

De Busser maakt dan weer de overstap van AA Gent. De doelman kreeg zijn opleiding bij Lierse. Hij tekende voor twee jaar.



17:58 17 uur 58. Nog een huurling voor Moeskroen. Met aanvaller Virgiliu Postolachi (20) neemt Excel Moeskroen opnieuw een speler op huurbasis over van Rijsel. De Moldaviër, opgeleid bij Paris Saint-Germain, speelde nog niet voor het eerste elftal van zijn Franse club.



21:55 21 uur 55. Moeskroen ziet 2 Rijsel-spelers arriveren. Moeskroen ziet met middenvelder Junior Onana en buitenspeler Darly Nlandu de eerste twee spelers overkomen van nieuwe zusterclub Rijsel. Beiden zijn 20 jaar en worden verhuurd voor 1 seizoen.

18:18 18 uur 18. Ook Dante Vanzeir trekt naar Union. Dante Vanzeir zet een stapje terug en speelt de komende drie seizoenen voor 1B-club Union, waar hij zijn ex-coach Felice Mazzu terugvindt. De 22-jarige Limburger kon, mede door twee kruisbandletsels, nooit echt doorbreken bij Racing Genk.

Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan KV Mechelen, maar ook dat werd geen voltreffer. Hij maakte 3 doelpunten in 17 duels, maar was meestal geen basisspeler.