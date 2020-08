Transfers JPL: OHL pikt transfervrije Hongaarse international op

12:26 12 uur 26. OHL pikt transfervrije Hongaarse international op. OH Leuven is aan zijn inhaalbeweging bezig op de transfermarkt. De 26-jarige Barnabas Bese is de nieuwste aanwinst. De Hongaar speelde de voorbije 4 jaar in de defensie van Le Havre, in de Ligue 2. Hij kwam ook al 20 keer uit voor de nationale ploeg. TD Wim De Corte: "Bese is een polyvalente, rechtsvoetige verdediger met atletisch vermogen. We hebben hem transfervrij kunnen oppikken. Zijn komst geeft ons meer mogelijkheden op verschillende posities." . OHL pikt transfervrije Hongaarse international op OH Leuven is aan zijn inhaalbeweging bezig op de transfermarkt. De 26-jarige Barnabas Bese is de nieuwste aanwinst. De Hongaar speelde de voorbije 4 jaar in de defensie van Le Havre, in de Ligue 2. Hij kwam ook al 20 keer uit voor de nationale ploeg.

19-08-2020 19-08-2020.

18:29 Ike Ugbo voetbalt dit seizoen bij Cercle Brugge. De 21-jarige rechtsvoetige centrumspits (1,85 meter) wordt gehuurd van Chelsea. "Ugbo is een stevige, sterke spits die vorig seizoen bij zijn uitleenbeurt aan Roda JC gemakkelijk de weg naar doel wist te vinden. Dat torinstinct mag hij dit seizoen bij Cercle etaleren", zegt de preses van Cercle. 18 uur 29.

16:44 16 uur 44. Venezolaanse doelman voor OHL. OH Leuven heeft zich dinsdag versterkt met de 30-jarige Rafael Romo. De nationale doelman van Venezuela tekende voor 2 jaar en gaat bij OHL de concurrentie met de Zuid-Afrikaan Darren Keet en de Deen Daniel Iversen aan. Romo speelde in Europa eerder voor Udinese (2009-2016), dat hem in 2015 aan Watford uitleende, AEL Limasol (2016-2017) en APOEL Nicosia (2017-2019). Die laatste Cypriotische club verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Beerschot, waar de huidige OHL-coach Marc Brys toen trainer was. Vorig seizoen stond de 1m97 grote doelman onder de lat bij het Deense Silkeborg IF. "Romo is een ervaren doelman met een sterke winnaarsmentaliteit. Hij kent de Belgische competitie vrij goed en werkte al samen met Brys. Hij is klaar om onze selectie te versterken", meent technisch directeur Wim De Corte . Venezolaanse doelman voor OHL OH Leuven heeft zich dinsdag versterkt met de 30-jarige Rafael Romo. De nationale doelman van Venezuela tekende voor 2 jaar en gaat bij OHL de concurrentie met de Zuid-Afrikaan Darren Keet en de Deen Daniel Iversen aan.

13:09 13 uur 09. Beerschot haalt Japanner Suzuki. Musashi Suzuki heeft een overeenkomst van drie jaar met Beerschot gesloten. De Japanse aanvaller is 26 en komt over van Sapporo. "We halen een polyvalente en beweeglijke aanvaller met veel loopvermogen in huis", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Suzuki heeft al meer dan 130 matchen in de J1 League op zijn teller. Hij kan onmiddellijk een meerwaarde bieden." . Beerschot haalt Japanner Suzuki Musashi Suzuki heeft een overeenkomst van drie jaar met Beerschot gesloten. De Japanse aanvaller is 26 en komt over van Sapporo.



11:01 11 uur 01. Ndongala naar Cyprus. Dieumerci Ndongala ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia. Het voorbije half jaar werd de 29-jarige winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden. In januari 2018 nam Genk Ndongala op huurbasis over van Standard en in juli van dat jaar nam het hem definitief over. Ndongala maakte deel uit van de ploeg die in het seizoen 2018-2019 landskampioen werd. Ndongala speelde 77 wedstrijden voor Genk. Daarin scoorde hij elf keer. . Ndongala naar Cyprus Dieumerci Ndongala ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia. Het voorbije half jaar werd de 29-jarige winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden.



10:58 De Ivoriaanse aanvaller Chris Bedia (24) trekt op uitleenbasis een jaar naar de Franse tweedeklasser Sochaux. 10 uur 58. De Ivoriaanse aanvaller Chris Bedia (24) trekt op uitleenbasis een jaar naar de Franse tweedeklasser Sochaux.