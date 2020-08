Transfers JPL: OHL mag Deense keeper van Leicester City lenen

Met de komst van Daniel Iversen kunnen we onze eerste aanwinst voorstellen. Iversen is een jonge en getalenteerde doelman die alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg doorlopen heeft. Hij brengt al heel wat ervaring mee en is een onmiddellijke versterking voor onze kern.

13 uur 45. Met de komst van Daniel Iversen kunnen we onze eerste aanwinst voorstellen. Iversen is een jonge en getalenteerde doelman die alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg doorlopen heeft. Hij brengt al heel wat ervaring mee en is een onmiddellijke versterking voor onze kern. Wim De Corte, technisch directeur van OHL.

13:43

13 uur 43. Deense doelman van Leicester naar OHL. OH Leuven neemt doelman Daniel Iversen op huurbasis over van Leicester City. Vorig seizoen speelde Iversen op uitleenbasis bij Rotherham United in de League One. Hij stond er 34 matchen tussen de palen. Daarvoor werd de 23-jarige Deense doelman verhuurd aan Oldham Athletic in de League Two. Iversen kwam 16 keer uit voor de Deense beloften. In september 2019 versierde hij zijn eerste selecties bij de A-ploeg, voor de EK-kwalificatiematchen tegen Gibraltar en Georgië. .