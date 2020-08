Transfers JPL: OHL huurt Club-speler, Genk laat Borges vertrekken

22:07 Bij Standard blijft het voorlopig stil, maar de Congolese club TP Mazembe meldt dat de Congolese aanvaller Jackson Muleka voor 4 seizoenen getekend heeft in Luik. De voorbije twee seizoenen werd hij topscorer in de Congolese competitie en dit seizoen ook in de Afrikaanse Champions League (7 goals in 10 wedstrijden). . 22 uur 07. Bij Standard blijft het voorlopig stil, maar de Congolese club TP Mazembe meldt dat de Congolese aanvaller Jackson Muleka voor 4 seizoenen getekend heeft in Luik. De voorbije twee seizoenen werd hij topscorer in de Congolese competitie en dit seizoen ook in de Afrikaanse Champions League (7 goals in 10 wedstrijden). Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:31 21 uur 31. De Braziliaanse verdediger Neto Borges ruilt Genk voor een club in zijn vaderland.

Genk ruilt ene verdediger voor andere. Racing Genk heeft de Mexicaan Gerardo Arteaga verwelkomd. De 21-jarige linksback is vandaag in ons land aangekomen. Het duurt wel even vooraleer hij mag voetballen, eerst moet Arteaga in quarantaine. Neto Borges heeft Genk dan weer verlaten. Hij wordt voor een seizoen verhuurd aan de Braziliaanse middenmoter Vasco da Gama, de club heeft ook een aankoopoptie. Borges kwam anderhalf jaar geleden over van het Zweedse team Hammarby. Mede door blessures kwam de flankverdediger nooit echt aan de oppervlakte in ons land.

KV Oostende vist de 37-jarige Bram Castro op:

De promovendus in 1A is gaan shoppen bij Club Brugge. Thibault Vlietinck (22) voetbalt komend seizoen bij OHL, dat ook een aankoopoptie in het huurcontract met Club Brugge liet opnemen. De winger, die ook als rechtsachter kan ingezet worden, debuteerde in 2018-2019 bij Club Brugge, maar speelde onder Philippe Clement amper.