Transfers JPL: Nog een Duitser voor AA Gent, Union haalt Dante Vanzeir bij Genk

11 uur 16. Nieuwe spits Tim Kleindienst moet bij Gent de concurrentie aangaan met Depoitre. Na middenvelder Niklas Dorsch haalt AA Gent met spits Tim Kleindienst een tweede speler weg bij de Duitse tweedeklasser FC Heidenheim. Die ploeg bevestigde de transfer donderdag op de clubwebsite. De 24-jarige spits verhuist voor de in zijn contract vastgelegde transfersom (zo'n 3,5 miljoen euro) naar de Buffalo's. Afgelopen seizoen was hij goed voor 14 competitietreffers in 27 wedstrijden. Hij tekent voor 4 seizoenen. "Nu krijg ik de kans om internationale ervaring op te doen en die kans moet ik grijpen", zegt Kleindienst. .

13:13

13 uur 13. PSV winkelt bij Racing Genk. Middenvelder Ismael Saibari Ben El Basra (19) stapt van KRC Genk over naar PSV. Hij ondertekende in Eindhoven een contract tot 2023, zo heeft de Nederlandse club woensdag bekendgemaakt. Saibari werd geboren in Spanje en heeft Marokkaanse ouders. Hij woont al 12 jaar in België. De 1,85m lange middenvelder maakte in 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Anderlecht naar die van Genk. Met Genk speelde hij afgelopen seizoen onder andere in de UEFA Youth League tegen Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg. Voor het eerste elftal kwam hij niet in actie. "Voor mij is PSV de juiste stap. Dit is een van de grootste clubs van Nederland. Ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend. Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik", zegt Saibari, die komend seizoen in de beloftencompetitie zal aantreden. "Ik ken al een aantal spelers die in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Het is een goede competitie om door te groeien. De uiteindelijke stap is om PSV 1 te halen en te spelen in de Eredivisie." .