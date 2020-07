Transfers JPL: Nieuwe aanwinst voor Gent: spits Kleindienst uit Duitse 2e klasse

Jan Van Den Bergh keert na één seizoen AA Gent weer terug naar Beerschot. De 25-jarige verdediger zette zijn krabbel onder een contract voor 5 seizoenen.

"Door een samenloop van omstandigheden heb ik bij AA Gent nauwelijks kansen gekregen en leek het me beter een club te zoeken waar ik wel aan spelen toekom. Vanaf dat moment was Beerschot optie nummer 1. Toen bleek dat zij ook geïnteresseerd waren, was het in mijn hoofd al in orde en waren we er snel uit. Ik ben heel blij en heb ongelooflijk veel goesting om weer voor Beerschot te spelen."

Van den Bergh werd de laatste maanden verhuurd aan OHL. Hij was er meteen basisspeler en speelde de eerste, verloren, finalematch in het Olympisch Stadion. Ook OHL trok aan de mouw van de centrale verdediger, die in dat geval speelgerechtigd zou geweest zijn, op 2 augustus tegen Beerschot: "Dat is inderdaad een vreemde situatie en ik kan niks verkeerd zeggen over OHL, maar ik speel liever voor Beerschot en heb geen moment getwijfeld."