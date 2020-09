Transfers JPL: Moeskroen laat linksachter Antonov dan toch vertrekken

22:02 22 uur 02. Antonov naar Ujpest. Moeskroen heeft afscheid genomen van zijn linksachter Nemanja Antonov. De 25-jarige Serviër speelde sinds de winter van 2019 32 wedstrijden voor Moeskroen, waaronder de eerste 2 duels van deze competitie. Maar Antonov probeerde een transfer te forceren en werd hiervoor uit de kern gezet. Nu heeft Moeskroen een oplossing gevonden. Hij trekt naar Ujpest, de Hongaarse club van Roland Duchâtelet. . Antonov naar Ujpest Moeskroen heeft afscheid genomen van zijn linksachter Nemanja Antonov. De 25-jarige Serviër speelde sinds de winter van 2019 32 wedstrijden voor Moeskroen, waaronder de eerste 2 duels van deze competitie.

Maar Antonov probeerde een transfer te forceren en werd hiervoor uit de kern gezet. Nu heeft Moeskroen een oplossing gevonden. Hij trekt naar Ujpest, de Hongaarse club van Roland Duchâtelet.

25-09-2020 25-09-2020.

20:05 20 uur 05. Zhegrova toch definitief naar Basel. Hij was de voorbije weken even terug in Genk, maar Edon Zhegrova vertrekt nu toch definitief naar FC Basel. De 21-jarige Kosovaar speelde al sinds februari 2019 op huurbasis voor de Zwitserse topclub, maar deze zomer bleef een akkoord over een definitieve transfer uit. Dat akkoord kwam er nu alsnog. Zhegrova ondertekende in Zwitserland een overeenkomst tot medio 2023.

De jonge Kosovaar kwam in de zomer van 2017 langs STVV in Genk terecht. Als speler van Racing Genk scoorde hij 5 maal in 27 wedstrijden. Bij Basel, 20-voudig Zwitsers kampioen, trof hij het voorbije anderhalf seizoen in 27 duels 2 keer raak.

Zhegrova is een vaste waarde in de Kosovaarse nationale ploeg met 15 caps sinds zijn debuut in maart 2018.



19:37 19 uur 37. OHL laat Sam Hendriks weer naar Nederland gaan. Sam Hendriks is geen OHL-speler meer. De 25-jarige Nederlander keert terug naar Go Ahead Eagles, de Nederlandse tweedeklasser waar Leuven hem in juli 2018 wegplukte. De spits kon bij OHL nooit doorbreken.

Hendriks bleef voor Leuven in het najaar van 2018 steken op 1 assist in 12 duels. Nadien volgde in het voorjaar van 2019 een uitleenbeurt aan Cambuur. Op het einde van die huurperiode liep de Nederlander een zware blessure op, waardoor het hele vorige seizoen in het water viel.

Hendriks zet zijn carrière nu verder bij Go Ahead Eagles, waar hij voor 1 jaar tekende met optie.

22-09-2020 22-09-2020.

18:40 18 uur 40. AA Gent leent Kvilitaia uit aan Cypriotische topclub. AA Gent leent Giorgi Kvilitaia voor de rest van het seizoen uit aan Anorthosis Famagusta, de Cypriotische vicekampioen. De 26-jarige Georgische spits kwam in de zomer van 2018 over van Rapid Wenen en speelde in totaal 46 wedstrijden voor AA Gent. Hij was de voorbije 2 seizoenen goed voor 7 goals en 7 assists. De laatste tijd kwam Kvilitaia echter minder aan spelen toe, waardoor hij op zoek gaat naar speelminuten.

17-09-2020 17-09-2020.

13:05 13 uur 05. Standard verhuurt jonge Roemeen Dragus aan Crotone. Standard verhuurt Denis Dragus (21) aan FC Crotone, de promovendus in de Serie A. De Roemeense spits kwam in de zomer van 2019 van FC Viitorul uit eigen land, maar kreeg slechts een handvol invalbeurten om zich te tonen. Crotone bedong ook een aankoopoptie.

15-09-2020 15-09-2020.