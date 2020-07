15:12

15 uur 12. Twee versterkingen voor Moeskroen. Nu de overname van Moeskroen rond is, is de club ook in actie geschoten op de transfermarkt. Zo komt verdediger Matias Silvestre naar Moeskroen. Met zijn ervaring moet Silvestre de leider worden in de verdediging van coach Fernando Da Cruz. De 35-jarige Argentijn heeft bijna zijn hele carrière in Italië doorgebracht. Het jeugdproduct van Boca Juniors heeft meer dan 12 jaar in de Serie A achter de rug, waar hij onder meer uitkwam voor Catania, Palermo, Inter, AC Milan en Sampdoria. Sinds begin februari was hij bij Livorno aan de slag, waar hij een contract tot 1 juli had. Voordien had hij iets meer dan een halfjaar zonder werkgever gezeten. Ook voorin kwam er vandaag versterking. Moeskroen haalde Harlem Gnohéré binnen. De Fransman is geen onbekende op de Belgische velden. De 32-jarige aanvaller speelde hier al voor Virton, Charleroi, Westerlo, Bergen en Moeskroen-Péruwelz. .