Transfers JPL: Lemoine trekt van KVM naar Lommel, Moeskroen haalt nog speler bij Rijsel

18 uur 01. Lommel heeft zich versterkt met centrale verdediger Laurent Lemoine (22) en doelman Jari De Busser (20). Lemoine is een jeugdproduct van Club Brugge en hij deed al ervaring op in 1B bij Roeselare en KV Mechelen, de club die hij nu verlaat. De verdediger ondertekende in Limburg een contract voor drie seizoenen. De Busser maakt dan weer de overstap van AA Gent. De doelman kreeg zijn opleiding bij Lierse. Hij tekende voor twee jaar. .