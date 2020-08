Transfers JPL: KV Mechelen haalt opnieuw aanvallende versterking

Bij Standard blijft het voorlopig stil, maar de Congolese club TP Mazembe meldt dat de Congolese aanvaller Jackson Muleka voor 4 seizoenen getekend heeft in Luik. De voorbije twee seizoenen werd hij topscorer in de Congolese competitie en dit seizoen ook in de Afrikaanse Champions League (7 goals in 10 wedstrijden).

21 uur 24. Genk ruilt ene verdediger voor andere. Racing Genk heeft de Mexicaan Gerardo Arteaga verwelkomd. De 21-jarige linksback is vandaag in ons land aangekomen. Het duurt wel even vooraleer hij mag voetballen, eerst moet Arteaga in quarantaine. Neto Borges heeft Genk dan weer verlaten. Hij wordt voor een seizoen verhuurd aan de Braziliaanse middenmoter Vasco da Gama, de club heeft ook een aankoopoptie. Borges kwam anderhalf jaar geleden over van het Zweedse team Hammarby. Mede door blessures kwam de flankverdediger nooit echt aan de oppervlakte in ons land. .