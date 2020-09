Transfers JPL: Club Brugge laat opnieuw jonge Belg naar RKC trekken

Na Ahmed Touba (22) laat Club Brugge ook Cyril Ngonge (20) naar RKC Waalwijk vertrekken. De Belgische aanvaller werd vorig jaar al aan PSV verhuurd en gaat nu definitief in Nederland spelen. Hij tekent een contract voor 3 seizoenen. Ngonge is na Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns en Anas Tahiri de zevende Belg bij RKC.

18 uur 10. RKC Waalwijk haalt nog een Belg bij Club Brugge. Na Ahmed Touba (22) laat Club Brugge ook Cyril Ngonge (20) naar RKC Waalwijk vertrekken. De Belgische aanvaller werd vorig jaar al aan PSV verhuurd en gaat nu definitief in Nederland spelen. Hij tekent een contract voor 3 seizoenen. Ngonge is na Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns en Anas Tahiri de zevende Belg bij RKC. .

KV Mechelen had in juli al zijn eerste wintertransfer aangekondigd: Victor Wernersson. De Zweedse linksachter zou in januari transfervrij de overstap maken van IFK Göteborg. Maar aangezien het seizoen in Zweden er al op zit, kan KV Mechelen de verdedigende versterking vroeger verwelkomen. Wernersson tekende een contract tot 2024 in Mechelen.

16 uur 26. KV Mechelen verwelkomt Wernersson vroeger dan verwacht. KV Mechelen had in juli al zijn eerste wintertransfer aangekondigd: Victor Wernersson. De Zweedse linksachter zou in januari transfervrij de overstap maken van IFK Göteborg. Maar aangezien het seizoen in Zweden er al op zit, kan KV Mechelen de verdedigende versterking vroeger verwelkomen. Wernersson tekende een contract tot 2024 in Mechelen. .

15:14

15 uur 14. Eupen vindt defensieve versterking in Tunesië. Eupen heeft zijn achterhoede nog wat meer dichtgemetseld met de komst van Badobre Emmanuel Agbadou. De Ivoriaanse verdediger was vorig jaar actief bij de Tunesische eersteklasser US Monastir. De 23-jarige Agbadou tekent een contract voor 3 seizoenen in Eupen. "Agbadou is een jonge speler met veel potentieel", zegt sportief directeur Jordi Condom. "Hij is polyvalent en kan als verdediger of als verdedigende middenvelder worden ingezet." .