Transfers JPL: Cercle Brugge strikt jeugdproduct van Juventus

14:23 14 uur 23. Cercle strikt jeugdproduct Juventus. Cercle Brugge is in Italië gaan snuisteren voor versterking op het middenveld. De 21-jarige Franck Kanouté tekent een contract voor 4 seizoenen bij de Vereniging. De Senegalees werd op 16-jarige leeftijd opgemerkt door Juventus en schopte het er tot de U19. Na uitleenbeurten aan Pescara en Consenza maakt Kanouté nu de overstap naar de Belgische competitie. "Mijn kwaliteiten zijn mijn techniek, mijn fysiek en strijdlust", vertelt hij bij zijn voorstelling.

18:48 Ahmed Touba (22) heeft geen toekomst meer in Jan Breydel en verhuist definitief naar Nederland. De verdediger werd eerder al uitgeleend aan OHL en een Bulgaarse club, RKC Waalwijk heeft een definitieve transfer geregeld. 18 uur 48.

16:55 16 uur 55. Union vindt aanvallende versterking in Frankrijk. Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met aanvaller Brighton Labeau. De 24-jarige Fransman komt over van de Roemeense tweedeklasser Rapid Boekarest, zo maakte de club vrijdag bekend. In het Dudenpark ondertekende Labeau een contract voor één seizoen, met optie voor nog een jaar. Voordien kwam hij in eigen land uit voor Amiens, Villefranche, Créteil en AS Monaco. Doelpunten maken was vorig seizoen het grote pijnpunt van Union in 1B.



11:37 11 uur 37. Muscat haalt oude bekende uit Nieuw-Zeeland. Sint-Truiden heeft zich versterkt met de Nieuw-Zeelander Liberato Cacace. De negentienjarige linkerflankverdediger wordt overgenomen van Wellington Phoenix, de enige Nieuw-Zeelandse club in de Australische A-League. Cacace speelde al drie keer voor het nationale team van Nieuw-Zeeland. Vorig seizoen stond hij in de Ploeg van het Jaar in de A-League, waar STVV-coach Kevin Muscat tot vorig seizoen bij Melbourne Victory aan de slag was.

Cacace speelde al drie keer voor het nationale team van Nieuw-Zeeland. Vorig seizoen stond hij in de Ploeg van het Jaar in de A-League, waar STVV-coach Kevin Muscat tot vorig seizoen bij Melbourne Victory aan de slag was.

11:29 11 uur 29. Khammas wil zich bewijzen bij Waasland-Beveren. Amine Khammas verlaat Racing Genk, de club waar hij op een dood spoor zat, voor Waasland-Beveren. Hij ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen. Khammas, een Marrokaanse Belg van 21 en linksachter, debuteerde op het hoogste niveau bij Genk op zijn 17e maar kon zich nooit echt doorzetten.



Khammas, een Marrokaanse Belg van 21 en linksachter, debuteerde op het hoogste niveau bij Genk op zijn 17e maar kon zich nooit echt doorzetten.

De voorbije seizoenen werd de verdediger uitgeleend aan het Nederlandse FC Den Bosch en Lommel United. Bij Waasland-Beveren hoopt hij zich te bewijzen in de Jupiler Pro League.

