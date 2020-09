Transfers JPL: Beerschot plukt jonge Belg weg uit jeugd van AS Roma

Beerschot haalt middenvelder Keres Masangu terug naar België. De 20-jarige Antwerpenaar, ex-KV Mechelen, lag de voorbije 3 seizoenen onder contract bij AS Roma waar hij voor de beloften uitkwam. Op het Kiel onderschreef hij een verbintenis voor 3 jaar, met een optie voor een extra jaar.





Masangu ruilde in 2017 KV Mechelen voor Roma. Hij was toen 17 en klopte op de deur van de A-kern van de Mechelaars. "Ik ging in op het aanbod van AS Roma waar ik een contract van 3 jaar kon tekenen. Ik speelde wedstrijden in de sterke Italiaanse beloftecompetitie en in de Europese Youth League. Ik ben blij dat ik die uitdaging ben aangegaan en heb er veel geleerd. Nu ben ik klaar voor een nieuw verhaal", zegt hij op de website van Beerschot.





"Ik wil hier vlammen", verzekert Masangu. "Door enkele blessures heb ik me bij Roma te weinig kunnen laten zien. Ik liet me opereren aan mijn knie en voel dat ik weer topfit ben. Nu moet ik keihard werken en minuten maken om die volgende stap te zetten. Ik ben ongelooflijk blij dat Beerschot me die kans geeft. Ik wil mijn voeten laten spreken en laten zien wat ik waard ben."





"Keres is een fysiek sterke speler die veel ballen recupereert maar ook technisch goed uit de voeten kan. Kortom, hij is jong, Belgisch en heeft veel potentieel. Bij ons kan Keres zich voort ontwikkelen", vult Beerschots technisch manager Sander Van Praet aan.