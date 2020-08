Transfers JPL: Anderlecht verhuurt Saief opnieuw aan Lechia Gdansk

15:13 15 uur 13. Anderlecht stalt Saief opnieuw bij Lechia Gdansk. De Amerikaan Kenny Saief behoort niet meer tot de plannen van Anderlecht. De Brusselse club verhuurt de 26-jarige winger opnieuw aan Lechia Gdansk in Polen. Saief voetbalde sinds half februari ook al in Polen, goed voor 1 goal en 1 assist in 11 officiële duels. Saief werd in januari 2018 door toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht gelokt, met wie hij nog kampioen werd met Gent. Hij kon zich evenwel nooit opwerpen tot basisspeler. In totaal speelde Saief 34 keer voor Anderlecht, goed voor 1 goal en 4 assists. Van maart tot juni 2019 leende Anderlecht de Amerikaan ook uit aan MLS-club Cincinnati. Zijn contract in Brussel loopt in juni af. Saief en Gransk eindigden vorig seizoen 4e in de Poolse Ekstraklasa, net buiten de Europese tickets. Het nieuwe seizoen in Polen begint dit weekend. . Anderlecht stalt Saief opnieuw bij Lechia Gdansk De Amerikaan Kenny Saief behoort niet meer tot de plannen van Anderlecht. De Brusselse club verhuurt de 26-jarige winger opnieuw aan Lechia Gdansk in Polen. Saief voetbalde sinds half februari ook al in Polen, goed voor 1 goal en 1 assist in 11 officiële duels.

Saief werd in januari 2018 door toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht gelokt, met wie hij nog kampioen werd met Gent. Hij kon zich evenwel nooit opwerpen tot basisspeler. In totaal speelde Saief 34 keer voor Anderlecht, goed voor 1 goal en 4 assists. Van maart tot juni 2019 leende Anderlecht de Amerikaan ook uit aan MLS-club Cincinnati. Zijn contract in Brussel loopt in juni af.



Saief en Gransk eindigden vorig seizoen 4e in de Poolse Ekstraklasa, net buiten de Europese tickets. Het nieuwe seizoen in Polen begint dit weekend.

21:21 21 uur 21. Deinze strikt De Belder. Deinze heeft aanvaller Dylan De Belder aangetrokken. De 28-jarige spits komt over van Cercle Brugge, waar hij einde contract was. In Deinze heeft hij een contract voor één jaar ondertekend, met een optie voor een extra seizoen.

"Het is allemaal heel vlug gegaan", zegt De Belder. "Een goede week geleden had ik een eerste contact met Deinze. Het project en de ambitie van deze club trokken me wel aan."

"Ik ben me de hele tijd tijdens de coronacrisis blijven verzorgen en mijn conditie onderhouden. Ik onderging vandaag ook al een coronatest. Morgen, indien het resultaat negatief is, kan ik starten met een individueel trainingsprogramma. Het is voorlopig nog wat te vroeg om onmiddellijk aan te sluiten bij de groep. Maar ik ben er helemaal klaar voor. In Deinze wil ik letterlijk en figuurlijk scoren."

De Belder begon zijn carrière in Bergen. Daarna volgden nog passages bij Waasland-Beveren, Lommel, Lierse en ten slotte Cercle Brugge, waarmee hij de promotie maakte naar de Jupiler Pro League.

20:55 20 uur 55. Bulgaars international voor OH Leuven. OH Leuven heeft de 26-jarige middenvelder Kristijan Malinov vastgelegd tot en met juni 2023. De Bulgaarse international was de voorbije 4 seizoenen bij CSKA Sofia actief.

In februari 2015 maakte de polyvalente middenvelder zijn debuut bij het Bulgaarse nationale elftal. Ondertussen telt Malinov 13 caps voor zijn land.

"Malinov koppelt loopvermogen en voetbalinzicht aan een onverzettelijke mentaliteit", zegt Wim De Corte, technisch directeur van OHL. "Hij genoot veel interesse van andere clubs en we zijn dan ook blij dat hij voor ons heeft gekozen."

20:00 20 uur . Trent Sainsbury trekt naar KV Kortrijk. KV Kortrijk heeft zijn achterhoede versterkt met Australisch international Trent Sainsbury. De 28-jarige verdediger maakt de overstap van Maccabi Haifa (uit Israël). In het verleden speelde Sainsbury ook voor PEC Zwolle, PSV en (heel even) Inter.

Sainsbury heeft al enkele trofeeën in zijn kast staan: de Australische titel (2013), de Aziatische titel met Australië (2015), de Nederlandse beker (2014) en de Nederlandse Supercup (2015) met PEC Zwolle.

