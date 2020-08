Transfers JPL: Anderlecht trekt beloftevolle Oekraïner Mykhaylichenko aan

11:26 11 uur 26. Anderlecht bevestigt komst van talentvolle linksachter Bogdan Mykhaylichenko. Anderlecht neemt linksachter Bogdan Mykhaylichenko over van Zorya Luhansk. De 23-jarige Oekraïner ondertekende een contract voor vier seizoenen. De Oekraïense jeugdinternational vindt het een eer om voor een grote club als Anderlecht te mogen uitkomen. "De voetbalfilosofie van RSCA past bij mijn kwaliteiten", stelt Mykhaylichenko. "Ik zal er alles aan doen om mijn plaats te veroveren en het team te helpen de doelstellingen te halen." Ook Sportief directeur Peter Verbeke is blij met de nieuwe aanwinst. "Hij moet ons snelheid, wendbaarheid en een gezonde agressiviteit brengen op de linksbackpositie. Bovendien is hij aanvallend ingesteld waardoor hij goed past in onze manier van spelen." Mykhaylichenko, bij Dynamo Kiev opgeleid, werd in 2019 na een eerdere uitleenbeurt definitief aangetrokken door Zorya Luhansk. Het voorbije seizoen speelde hij 35 wedstrijden. Daarin trof hij drie keer raak. De Oekraïner pakte ook 14 gele kaarten. . Anderlecht bevestigt komst van talentvolle linksachter Bogdan Mykhaylichenko Anderlecht neemt linksachter Bogdan Mykhaylichenko over van Zorya Luhansk. De 23-jarige Oekraïner ondertekende een contract voor vier seizoenen.

De Oekraïense jeugdinternational vindt het een eer om voor een grote club als Anderlecht te mogen uitkomen. "De voetbalfilosofie van RSCA past bij mijn kwaliteiten", stelt Mykhaylichenko. "Ik zal er alles aan doen om mijn plaats te veroveren en het team te helpen de doelstellingen te halen."

Ook Sportief directeur Peter Verbeke is blij met de nieuwe aanwinst. "Hij moet ons snelheid, wendbaarheid en een gezonde agressiviteit brengen op de linksbackpositie. Bovendien is hij aanvallend ingesteld waardoor hij goed past in onze manier van spelen."



Mykhaylichenko, bij Dynamo Kiev opgeleid, werd in 2019 na een eerdere uitleenbeurt definitief aangetrokken door Zorya Luhansk. Het voorbije seizoen speelde hij 35 wedstrijden. Daarin trof hij drie keer raak. De Oekraïner pakte ook 14 gele kaarten.

11:23 11 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:20 11 uur 20. Ex-Gent-aanvaller Serge Tabekou trekt naar Moeskroen. Moeskroen blijft duchtig verder winkelen tijdens deze transferperiode. Vandaag kondigde de club de komst aan van de Kameroener Serge Tabekou. De snelle flankspeler komt over van Union, waarvoor hij 8 keer scoorde in 26 matchen. Tabekou maakt zijn rentree in de Belgische eerste klasse. In 2015 debuteerde hij als prof bij KAA Gent, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. Tussen 2016 en 2017 werd hij door Gent ook al uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven. . Ex-Gent-aanvaller Serge Tabekou trekt naar Moeskroen Moeskroen blijft duchtig verder winkelen tijdens deze transferperiode. Vandaag kondigde de club de komst aan van de Kameroener Serge Tabekou. De snelle flankspeler komt over van Union, waarvoor hij 8 keer scoorde in 26 matchen.

Tabekou maakt zijn rentree in de Belgische eerste klasse. In 2015 debuteerde hij als prof bij KAA Gent, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. Tussen 2016 en 2017 werd hij door Gent ook al uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven.

11:05 11 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:57 10 uur 57. Waasland-Beveren strikt rechtsachter Jenthe Mertens. Jenthe Mertens (20) ondertekende bij Waasland-Beveren een contract van drie seizoenen, met optie op een vierde seizoen. De jonge rechtsachter speelde het voorbije seizoen voor Go Ahead Eagles. Hij werd verkozen tot beste rechtsback van de Nederlandse tweede klasse. Tussen 2017 en 2019 verdedigde hij ook al de kleuren van Oud-Heverlee Leuven. . Waasland-Beveren strikt rechtsachter Jenthe Mertens Jenthe Mertens (20) ondertekende bij Waasland-Beveren een contract van drie seizoenen, met optie op een vierde seizoen. De jonge rechtsachter speelde het voorbije seizoen voor Go Ahead Eagles. Hij werd verkozen tot beste rechtsback van de Nederlandse tweede klasse. Tussen 2017 en 2019 verdedigde hij ook al de kleuren van Oud-Heverlee Leuven.

10:57 10 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

03-08-2020 03-08-2020.

10:21 10 uur 21. Rijsel stuurt nog eens 5 spelers naar Moeskroen. Moeskroen heeft vanochtend opnieuw enkele inkomende transfers van jonge spelers van Rijsel aangekondigd. De Henegouwse club kwam onlangs in handen van de eigenaar van LOSC, zakenman Gérard Lopez, en huurt volop youngsters van het Ligue 1-team. Onder meer de 23-jarige Burkinese doelman Hervé Koffi maakt de overstap. Hij speelde vorig seizoen 20 competitieduels voor de Portugese eersteklasser Belenenses. Moeskroen kan ook rekenen op de diensten van de Marokkaanse centrale verdediger Saad Agouzoul (22), de Franse linkerwinger Eric Bocat (21), de Frans-Canadese middenvelder Charles-Andreas Brym (21) en de Duits-Albanese rechtsbuiten Agim Zeka (21), die onlangs al scoorde voor Moeskroen in een oefenpot tegen RWDM. De voorbije dagen stalde Rijsel al meerdere jeugdspelers bij Moeskroen om er ervaring op te doen in de Jupiler Pro League. . Rijsel stuurt nog eens 5 spelers naar Moeskroen Moeskroen heeft vanochtend opnieuw enkele inkomende transfers van jonge spelers van Rijsel aangekondigd. De Henegouwse club kwam onlangs in handen van de eigenaar van LOSC, zakenman Gérard Lopez, en huurt volop youngsters van het Ligue 1-team.



Onder meer de 23-jarige Burkinese doelman Hervé Koffi maakt de overstap. Hij speelde vorig seizoen 20 competitieduels voor de Portugese eersteklasser Belenenses.

Moeskroen kan ook rekenen op de diensten van de Marokkaanse centrale verdediger Saad Agouzoul (22), de Franse linkerwinger Eric Bocat (21), de Frans-Canadese middenvelder Charles-Andreas Brym (21) en de Duits-Albanese rechtsbuiten Agim Zeka (21), die onlangs al scoorde voor Moeskroen in een oefenpot tegen RWDM.

De voorbije dagen stalde Rijsel al meerdere jeugdspelers bij Moeskroen om er ervaring op te doen in de Jupiler Pro League.

09:31 09 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:29 09 uur 29. Lommel vindt een Nigeriaanse spits in Zweden. Lommel SK neemt de Nigeriaanse aanvaller Jordan Attah Kadiri over van het Zweedse Ostersunds FK. De 20-jarige spits, afgelopen seizoen goed voor 9 goals in 26 matchen, ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor 4 seizoenen. Jordan Attah Kadiri is de vierde aanwinst van Lommel. Vrijdag kondigden de Limburgers de komst aan van linksachter Kevin Kis (30), centrale verdediger Laurent Lemoine (22) en doelman Jari De Busser (20). . Lommel vindt een Nigeriaanse spits in Zweden Lommel SK neemt de Nigeriaanse aanvaller Jordan Attah Kadiri over van het Zweedse Ostersunds FK.



De 20-jarige spits, afgelopen seizoen goed voor 9 goals in 26 matchen, ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor 4 seizoenen.

Jordan Attah Kadiri is de vierde aanwinst van Lommel. Vrijdag kondigden de Limburgers de komst aan van linksachter Kevin Kis (30), centrale verdediger Laurent Lemoine (22) en doelman Jari De Busser (20).

01-08-2020 01-08-2020.