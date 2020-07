Transfers JPL: Amerikaanse winger is eerste zomertransfer Waasland-Beveren

19:38 19 uur 38. Waasland-Beveren vindt Amerikaanse winger in Griekse 2e klasse. Waasland-Beveren heeft met het oog op komend seizoen zijn eerste versterking te pakken. De 23-jarige Amerikaanse winger Joe Efford komt over van de Griekse tweedeklasser Ergotelis en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Afgelopen seizoen was Efford in negentien competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten en drie assists. Afgelopen weekend draafde hij al op in de oefenpot tegen Paris Saint-Germain, die met 7-0 werd verloren. . Waasland-Beveren vindt Amerikaanse winger in Griekse 2e klasse Waasland-Beveren heeft met het oog op komend seizoen zijn eerste versterking te pakken. De 23-jarige Amerikaanse winger Joe Efford komt over van de Griekse tweedeklasser Ergotelis en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Afgelopen seizoen was Efford in negentien competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten en drie assists. Afgelopen weekend draafde hij al op in de oefenpot tegen Paris Saint-Germain, die met 7-0 werd verloren.

16:29 16 uur 29. Geen 2 zonder 3: Moeskroen strikt ook Badibanga. Moeskroen is op dreef vandaag. De Henegouwers stelden met Beni Badibanga al hun derde aanwinst van de dag voor. Badibanga komt transfervrij over van degradant Waasland-Beveren. De 24-jarige linkerwinger speelde er sinds 2018. Afgelopen seizoen was hij in 28 competitieduels goed voor twee goals en twee assists.

Het jeugdproduct van Tubeke zette zijn eerste stappen bij de profs bij Standard. Daar debuteerde hij in 2015 in de hoogste klasse. Hij speelde ook voor het Nederlandse Roda JC en Lierse.



"Als snelle en pittige linksbuiten kent hij ons kampioenschap goed. Daardoor zal hij snel operationeel zijn", stelt Moeskroen. Les Hurlus kondigden eerder vandaag ook al de komst van Matias Silvestre en Harlem Gnohéré aan.

15:12 15 uur 12. Twee versterkingen voor Moeskroen. Nu de overname van Moeskroen rond is, is de club ook in actie geschoten op de transfermarkt. Zo komt verdediger Matias Silvestre naar Moeskroen. Met zijn ervaring moet Silvestre de leider worden in de verdediging van coach Fernando Da Cruz. De 35-jarige Argentijn heeft bijna zijn hele carrière in Italië doorgebracht.

Het jeugdproduct van Boca Juniors heeft meer dan 12 jaar in de Serie A achter de rug, waar hij onder meer uitkwam voor Catania, Palermo, Inter, AC Milan en Sampdoria. Sinds begin februari was hij bij Livorno aan de slag, waar hij een contract tot 1 juli had. Voordien had hij iets meer dan een halfjaar zonder werkgever gezeten.

Ook voorin kwam er vandaag versterking. Moeskroen haalde Harlem Gnohéré binnen. De Fransman is geen onbekende op de Belgische velden. De 32-jarige aanvaller speelde hier al voor Virton, Charleroi, Westerlo, Bergen en Moeskroen-Péruwelz.

