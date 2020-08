Transfers JPL: AA Gent verhuurt Andrijasevic weer aan Rijeka

13:02 13 uur 02. Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka. Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022. Een doorbraak zat er echter niet in voor Andrijasevic in Gent. In 34 officiële duels kwam hij 2 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Gent leende hem in het voorjaar van 2019 ook al een half jaar uit aan Waasland-Beveren. . Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022.

Een doorbraak zat er echter niet in voor Andrijasevic in Gent. In 34 officiële duels kwam hij 2 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Gent leende hem in het voorjaar van 2019 ook al een half jaar uit aan Waasland-Beveren.

13:02 13 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:01 13 uur 01. 18-jarige Nederlandse spits van Monaco naar Cercle. Anthony Musaba is de volgende in het rijtje jonge spelers die Monaco verhuurt aan Cercle Brugge. De 18-jarige Nederlandse aanvaller brak vorig seizoen door bij NEC, in de Nederlandse 2e klasse, en ondertekende vervolgens een 5-jarige overeenkomst in het prinsdom. Daar lijkt een doorbraak nog niet voor meteen en dus kan Cercle Brugge komend seizoen op zijn diensten rekenen. . 18-jarige Nederlandse spits van Monaco naar Cercle Anthony Musaba is de volgende in het rijtje jonge spelers die Monaco verhuurt aan Cercle Brugge. De 18-jarige Nederlandse aanvaller brak vorig seizoen door bij NEC, in de Nederlandse 2e klasse, en ondertekende vervolgens een 5-jarige overeenkomst in het prinsdom. Daar lijkt een doorbraak nog niet voor meteen en dus kan Cercle Brugge komend seizoen op zijn diensten rekenen.

13:00 13 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-08-2020 24-08-2020.

13:35 13 uur 35. Cercle laat Kante naar Spaanse tweede klasse gaan. Cercle Brugge heeft aanvaller Aboubakary Kante uitgezwaaid. De 26-jarige Fransman verlaat de Vereniging en ondertekende een overeenkomst van 3 seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Kante zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening voor 3 seizoenen bij Cercle. Hij mocht invallen in de eerste 3 competitiewedstrijden van het seizoen, maar in augustus volgde al een uitleenbeurt aan Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten. . Cercle laat Kante naar Spaanse tweede klasse gaan Cercle Brugge heeft aanvaller Aboubakary Kante uitgezwaaid. De 26-jarige Fransman verlaat de Vereniging en ondertekende een overeenkomst van 3 seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Kante zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening voor 3 seizoenen bij Cercle. Hij mocht invallen in de eerste 3 competitiewedstrijden van het seizoen, maar in augustus volgde al een uitleenbeurt aan Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten.

13:34 13 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23-08-2020 23-08-2020.

15:13 15 uur 13. Anderlecht stalt Saief opnieuw bij Lechia Gdansk. De Amerikaan Kenny Saief behoort niet meer tot de plannen van Anderlecht. De Brusselse club verhuurt de 26-jarige winger opnieuw aan Lechia Gdansk in Polen. Saief voetbalde sinds half februari ook al in Polen, goed voor 1 goal en 1 assist in 11 officiële duels. Saief werd in januari 2018 door toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht gelokt, met wie hij nog kampioen werd met Gent. Hij kon zich evenwel nooit opwerpen tot basisspeler. In totaal speelde Saief 34 keer voor Anderlecht, goed voor 1 goal en 4 assists. Van maart tot juni 2019 leende Anderlecht de Amerikaan ook uit aan MLS-club Cincinnati. Zijn contract in Brussel loopt in juni af. Saief en Gransk eindigden vorig seizoen 4e in de Poolse Ekstraklasa, net buiten de Europese tickets. Het nieuwe seizoen in Polen begint dit weekend. . Anderlecht stalt Saief opnieuw bij Lechia Gdansk De Amerikaan Kenny Saief behoort niet meer tot de plannen van Anderlecht. De Brusselse club verhuurt de 26-jarige winger opnieuw aan Lechia Gdansk in Polen. Saief voetbalde sinds half februari ook al in Polen, goed voor 1 goal en 1 assist in 11 officiële duels.

Saief werd in januari 2018 door toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht gelokt, met wie hij nog kampioen werd met Gent. Hij kon zich evenwel nooit opwerpen tot basisspeler. In totaal speelde Saief 34 keer voor Anderlecht, goed voor 1 goal en 4 assists. Van maart tot juni 2019 leende Anderlecht de Amerikaan ook uit aan MLS-club Cincinnati. Zijn contract in Brussel loopt in juni af.



Saief en Gransk eindigden vorig seizoen 4e in de Poolse Ekstraklasa, net buiten de Europese tickets. Het nieuwe seizoen in Polen begint dit weekend.

15:13 15 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22-08-2020 22-08-2020.

16:27 16 uur 27. Jupiler Pro League Anderlecht huurt jonge Duitse aanvaller van Manchester City

20-08-2020 20-08-2020.