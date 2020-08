Transfers JPL: AA Gent laat overbodige Lustig terugkeren naar Zweden

13:15 13 uur 15. Jupiler Pro League Thomas Kaminski kiest voor Engels avontuur bij Blackburn Rovers

12:11 AA Gent zwaait Mikael Lustig uit. De 33-jarige Zweedse verdediger kwam vorige zomer over van Celtic, maar was al een tijdje overbodig. Hij keert terug naar zijn vaderland. 12 uur 11. AA Gent zwaait Mikael Lustig uit. De 33-jarige Zweedse verdediger kwam vorige zomer over van Celtic, maar was al een tijdje overbodig. Hij keert terug naar zijn vaderland. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

26-08-2020 26-08-2020.

14:46 14 uur 46. Linksback Foulon ruilt Beveren voor Zuid-Italië. Daam Foulon (21) heeft een mooie transfer naar de Serie A versierd. De linksback van Waasland-Beveren gaat voor de Italiaanse promovendus Benevento spelen. Benevento won afgelopen seizoen de Serie B en verzekerde zich zo opnieuw van een plekje in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. Foulon tekent in Benevento een contract van 3 jaar. De jonge verdediger, die ook jeugdinternational is geweest, kwam bij Waasland-Beveren tot 46 wedstrijden in de Jupiler Pro League. De Waaslanders zouden zo'n 600.000 euro vangen voor Foulon. . Linksback Foulon ruilt Beveren voor Zuid-Italië Daam Foulon (21) heeft een mooie transfer naar de Serie A versierd. De linksback van Waasland-Beveren gaat voor de Italiaanse promovendus Benevento spelen. Benevento won afgelopen seizoen de Serie B en verzekerde zich zo opnieuw van een plekje in de hoogste Italiaanse voetbalklasse.



Foulon tekent in Benevento een contract van 3 jaar. De jonge verdediger, die ook jeugdinternational is geweest, kwam bij Waasland-Beveren tot 46 wedstrijden in de Jupiler Pro League. De Waaslanders zouden zo'n 600.000 euro vangen voor Foulon.

14:36 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

25-08-2020 25-08-2020.

13:02 13 uur 02. Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka. Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022. Een doorbraak zat er echter niet in voor Andrijasevic in Gent. In 34 officiële duels kwam hij 2 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Gent leende hem in het voorjaar van 2019 ook al een half jaar uit aan Waasland-Beveren. . Gent verhuurt Andrijasevic opnieuw aan Rijeka Franko Andrijasevic verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Rijeka. De Kroatische club huurt de 29-jarige middenvelder net als vorig seizoen van AA Gent. In Gent heeft Andrijasevic, die in de zomer van 2017 voor een toenmalig recordbedrag overkwam van Rijeka, nog een overeenkomst tot medio 2022.

Een doorbraak zat er echter niet in voor Andrijasevic in Gent. In 34 officiële duels kwam hij 2 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Gent leende hem in het voorjaar van 2019 ook al een half jaar uit aan Waasland-Beveren.

13:02 13 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:01 13 uur 01. 18-jarige Nederlandse spits van Monaco naar Cercle. Anthony Musaba is de volgende in het rijtje jonge spelers die Monaco verhuurt aan Cercle Brugge. De 18-jarige Nederlandse aanvaller brak vorig seizoen door bij NEC, in de Nederlandse 2e klasse, en ondertekende vervolgens een 5-jarige overeenkomst in het prinsdom. Daar lijkt een doorbraak nog niet voor meteen en dus kan Cercle Brugge komend seizoen op zijn diensten rekenen. . 18-jarige Nederlandse spits van Monaco naar Cercle Anthony Musaba is de volgende in het rijtje jonge spelers die Monaco verhuurt aan Cercle Brugge. De 18-jarige Nederlandse aanvaller brak vorig seizoen door bij NEC, in de Nederlandse 2e klasse, en ondertekende vervolgens een 5-jarige overeenkomst in het prinsdom. Daar lijkt een doorbraak nog niet voor meteen en dus kan Cercle Brugge komend seizoen op zijn diensten rekenen.

13:00 13 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-08-2020 24-08-2020.

13:35 13 uur 35. Cercle laat Kante naar Spaanse tweede klasse gaan. Cercle Brugge heeft aanvaller Aboubakary Kante uitgezwaaid. De 26-jarige Fransman verlaat de Vereniging en ondertekende een overeenkomst van 3 seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Kante zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening voor 3 seizoenen bij Cercle. Hij mocht invallen in de eerste 3 competitiewedstrijden van het seizoen, maar in augustus volgde al een uitleenbeurt aan Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten. . Cercle laat Kante naar Spaanse tweede klasse gaan Cercle Brugge heeft aanvaller Aboubakary Kante uitgezwaaid. De 26-jarige Fransman verlaat de Vereniging en ondertekende een overeenkomst van 3 seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Kante zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening voor 3 seizoenen bij Cercle. Hij mocht invallen in de eerste 3 competitiewedstrijden van het seizoen, maar in augustus volgde al een uitleenbeurt aan Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten.

13:34 13 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten