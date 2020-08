Transfers JPL: 1B-promovendus RWDM strikt Franse winger

Nzuzi, die Congolese roots heeft, speelde vorig jaar voor Red Star FC in de Franse derde klasse (Championnat National). Daar kwam hij in zeventien wedstrijden niet tot scoren. RWDM wordt zijn eerste club buiten Frankrijk.

16 uur 52. Franse winger voor RWDM. RWDM heeft de Franse spits Kevin Nzuzi aangetrokken, zo maakte de nieuwkomer in 1B maandag bekend. De 26-jarige aanvaller ondertekende bij de Brusselse traditieclub een contract voor een seizoen met optie. Nzuzi, die Congolese roots heeft, speelde vorig jaar voor Red Star FC in de Franse derde klasse (Championnat National). Daar kwam hij in zeventien wedstrijden niet tot scoren. RWDM wordt zijn eerste club buiten Frankrijk. .

15 uur 36. Zulte Waregem huurt jonge verdediger van AS Roma. Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Fransman William Bianda. De 20-jarige verdediger komt over van AS Roma en wordt voor een seizoen, met aankoopoptie, gehuurd van de Romeinen. Bianda is een Franse jeugdinternational en maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij RC Lens. In 2018 trok hij naar AS Roma. "Bianda is een intelligente en fysiek sterke speler met een goed positiespel", zegt Eddy Cordier (CEO van Zulte Waregem). "Hij is erg ambitieus en zal met zijn goede techniek en verzorgde passing een goede aanvulling zijn op de bestaande kern." .