Succes in de rechtbank voor Waasland-Beveren, maar niet op het veld

20:19

20 uur 19. Werk aan de winkel voor Waasland-Beveren. Waasland-Beveren is vandaag dankzij de ondernemingsrechtbank een stap dichter bij 1A gekomen, maar als het daar komend seizoen in mag aantreden, zal het toch beter voor de dag moeten komen dan in de oefenmatch tegen STVV. Ito en Duckens zorgden voor een 2-0-ruststand. Na de rust was Waasland-Beveren wel iets beter, maar slikte het toch opnieuw 2 goals, van Ito en de Koreaan Lee. Milosevic kon vanaf de stip milderen. .