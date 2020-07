Standard onderuit tegen Nice, Anderlecht en Nantes houden het op 0-0

20 uur 12. Standard buigt het hoofd voor Nice. Zinho Vanheusden zal de start van de competitie niet meemaken door een schorsing en dus hield Standard-coach Montanier hem ook vandaag aan de kant. Dat liep aanvankelijk goed en Avenatti zorgde met een gekruist schot na het halfuur voor de voorsprong. Het antwoord van Nice bleef niet lang uit. Dolberg hing de bordjes vanaf de stip in evenwicht. Na de pauze was het opnieuw snel raak voor de bezoekers dankzij Kamara. Standard kwam die tegentreffer niet meer te boven. Naar het einde toe kwamen er 10 nieuwe Luikse gezichten op de mat, maar ook zij konden het tij niet keren. .

18 uur 05. Geen doelpunten in Anderlecht-Nantes. Anderlecht heeft zijn oefenduel tegen Nantes niet met een overwinning kunnen afsluiten. Nochtans hadden de Brusselaars de controle in de eerste helft, maar de voorzetten van Doku en Amuzu naar Dimata kwamen niet toe. Ook Vlap kreeg na een goede combinatie niet de kans om af te werken. Nantes drukte wat meer door in de tweede helft, maar kon ook niet scoren. Met oude bekenden Limbombe (ex-Brugge), Emond (ex-Standard) en Moses Simon en Koulibaly (ex-Gent) stond er nochtans wat vuurkracht op het terrein. Anderlecht oefent op 1 augustus nog tegen Rijsel, de tegenstander van Club Brugge op de "Brugse Metten". .

17:02

17 uur 02. Cercle Brugge krijgt pijnlijk lesje van Deinze. Deinze is meer dan klaar om in 1B te strijden voor het ticket naar de hoogste klasse. In een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge pakte de nieuwkomer uit met 4-0. Nadat het openingsdoelpunt van Cercle was afgekeurd, sloeg Deinze twee keer toe voor de rust. Ook na de pauze slikte de Vereniging nog twee goals. Coach Paul Clement heeft nog werk voor de competitiestart, maar heeft nog oefenduels tegen Knokke (29 juli) en KV Oostende (1 augustus) om aan zijn elftal te sleutelen. .