Spanning troef: Standard nekt Monaco met 2 treffers in laatste 2 minuten

19:56

19 uur 56. Standard verprutst 1e wedstrijd nieuwe Monaco-coach Kovac. Standard heeft op bezoek bij AS Monaco een 1-2-zege behaald dankzij Felipe Avenatti. Het was Monaco dat de score opende via de rechter van Geubbels. Standard vond geen antwoord, tot 2 minuten voor tijd. Avenatti scoorde 2 keer op 2 minuten tijd en de ommekeer was een feit: 1-2. Zo is het nog even wachten op de eerste zege voor kersvers Monaco-coach Niko Kovac. .