Pro League kiest voor 1A met 18 clubs, Mannaert: "Hadden liever geen play-offs"

Club Brugge staat voor een loodzwaar seizoen nu de Pro League besliste om de play-offs (in een kortere versie) te behouden. "In combinatie met Europees voetbal en een sanitaire crisis lijkt het me heel ambitieus om veertig wedstrijden af te werken", zegt algemeen manager Vincent Mannaert.





"Club Brugge had liever een formule zonder play-offs gezien. De druk op de kalender wordt heel groot."





Toch is Mannaert blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Het was een lang en moeilijk proces. We staan nu eigenlijk waar we twee à drie maanden geleden hadden moeten staan. Maar ik ben blij dat we uit de impasse zijn geraakt."





"We moeten enkel nog even afwachten wat het juridisch standpunt van Westerlo is, want dat is voorlopig niet helemaal duidelijk. We hopen vooral dat het seizoen volgende week van start kan gaan en er zo snel mogelijk ook supporters in de stadions mogen."