OHL heeft nog een maand om zich klaar te stomen voor het beslissende promotieduel tegen Beerschot op 2 augustus. Met coach Marc Brys langs de lijn hoopt het volgend seizoen in 1A te vertoeven. In een eerste oefenduel tegen eersteprovincialer Bierbeek kon Brys het geleverde werk al eens bewonderen. Topschutter Thomas Henry sloeg twee keer toe voor de rust, ervaren rot Jérémy Perbet en Toon Raemaekers maakte de 4-0-zege af.

15 uur 46. Oefenprogramma Anderlecht. Anderlecht heeft het programma van zijn oefenmatchen in juli bekendgemaakt. Charleroi is zaterdag de eerste tegenstander. Net als tegen STVV is die match achter gesloten deuren. - 4 juli: Anderlecht-Charleroi (Neerpede) - 11 juli: Anderlecht-STVV (Neerpede) - 18 juli: Saint-Etienne-Anderlecht - 24 of 25 juli: Anderlecht-Lyon (Neerpede of Tubeke) - 1 augustus: Anderlecht-Rijsel (Neerpede of Tubeke) .