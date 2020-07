Oefenmatchen: Westerlo walst in eerste oefenpot over KVM-beloften

12:37 12 uur 37. Westerlo walst over Mechelse beloften. In zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op volgend seizoen heeft Westerlo met ruim verschil gewonnen van KV Mechelen: 0-6. De thuisploeg stuurde haar beloften de wei in, want de A-ploeg van KVM speelt vanavond nog tegen Standard. Gboho (2), Petrov, Abrahams, Vetokele en Dierckx scoorden voor Westerlo. . Westerlo walst over Mechelse beloften In zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op volgend seizoen heeft Westerlo met ruim verschil gewonnen van KV Mechelen: 0-6. De thuisploeg stuurde haar beloften de wei in, want de A-ploeg van KVM speelt vanavond nog tegen Standard. Gboho (2), Petrov, Abrahams, Vetokele en Dierckx scoorden voor Westerlo.

20:26 20 uur 26. Monaco is te sterk voor Cercle Brugge. Cercle Brugge heeft verloren van moederclub Monaco in een oefenmatch in Brugge: 0-2. Monaco verzilverde zijn eerste 2 kansen dankzij Ben Yedder en Golovin. Cercle vreesde misschien voor een bolwassing, maar na 10 minuten viel er geen enkele goal meer. . Monaco is te sterk voor Cercle Brugge Cercle Brugge heeft verloren van moederclub Monaco in een oefenmatch in Brugge: 0-2. Monaco verzilverde zijn eerste 2 kansen dankzij Ben Yedder en Golovin. Cercle vreesde misschien voor een bolwassing, maar na 10 minuten viel er geen enkele goal meer.

19:01 19 uur 01. Genk klopt Excelsior. KRC Genk heeft de Nederlandse tweedeklasser Excelsior verslagen in een oefenmatch: 4-1. Bongonda scoorde 2 keer voor de rust, waarvan 1 penalty. Na de rust scoorde ook Borges en Dessers legde de eindstand vast met zijn eerste voor Genk. Opvallend was dat Onuachu aan de aftrap stond. De spits legde vorige week nog een positieve coronatest af, maar na een negatieve test deze week kon hij meespelen. . Genk klopt Excelsior KRC Genk heeft de Nederlandse tweedeklasser Excelsior verslagen in een oefenmatch: 4-1. Bongonda scoorde 2 keer voor de rust, waarvan 1 penalty. Na de rust scoorde ook Borges en Dessers legde de eindstand vast met zijn eerste voor Genk. Opvallend was dat Onuachu aan de aftrap stond. De spits legde vorige week nog een positieve coronatest af, maar na een negatieve test deze week kon hij meespelen.



