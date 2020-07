Oefenmatchen: weer nederlaag voor KV Mechelen, dit keer tegen OHL

20:59

20 uur 59. KV Mechelen opnieuw onderuit. KV Mechelen heeft het goeie gevoel nog niet te pakken. Na een 0-0-gelijkspel eerder vandaag tegen Seraing, volgde er vanavond een 3-0-nederlaag op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Het is de zoveelste nederlaag in de voorbereiding. Ook tegen Club Brugge, Standard en Westerlo ging de ploeg van trainer Wouter Vrancken al onderuit. Voor Oud-Heverlee Leuven is deze zege ongetwijfeld een boost met het oog op de promotiefinale tegen Beerschot volgend weekend. .