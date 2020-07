Oefenmatchen: OHL klopt Standard met prachtige goal, kijk naar Club-KVM

17:52

17 uur 52. Essevee blikt Waasland-Beveren in. Waasland-Beveren houdt maar beter zijn hart vast voor de wedstrijd tegen PSG, want tegen Zulte Waregem kreeg het een flink pak voor de broek. In het stadion van Ingelmunster werd het liefst 5-0. Bruno opende de score vanaf de stip, Berahino tekende voor 2-0 halfweg. De spits scoorde tot dusver al in elke oefenmatch: 4 rozen in 3 duels. Na de pauze dikten Vossen (penalty), Sissako en Sylla de score nog wat aan. .