Oefenmatchen: Club Brugge zet Knokke opzij met forfaitcijfers

Een dag na de zege in de "Brugse Metten" tegen Lille speelde Club Brugge zijn laatste oefenmatch van dit seizoen tegen Knokke. Het werd een eenvoudige overwinning voor Club: 5-0. Siebe Schrijvers blonk uit met 2 doelpunten en een assist. De andere 3 goals kwamen op naam van Aelterman, Krmencik en Sandra. Nu is het aftellen naar de bekerfinale volgende zaterdag tegen Antwerp.

16 uur 55. Club Brugge wint ook laatste oefenmatch: 5-0-zege tegen Knokke. Een dag na de zege in de "Brugse Metten" tegen Lille speelde Club Brugge zijn laatste oefenmatch van dit seizoen tegen Knokke. Het werd een eenvoudige overwinning voor Club: 5-0. Siebe Schrijvers blonk uit met 2 doelpunten en een assist. De andere 3 goals kwamen op naam van Aelterman, Krmencik en Sandra. Nu is het aftellen naar de bekerfinale volgende zaterdag tegen Antwerp. .

20:59

20 uur 59. KV Mechelen opnieuw onderuit. KV Mechelen heeft het goeie gevoel nog niet te pakken. Na een 0-0-gelijkspel eerder vandaag tegen Seraing, volgde er vanavond een 3-0-nederlaag op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Het is de zoveelste nederlaag in de voorbereiding. Ook tegen Club Brugge, Standard en Westerlo ging de ploeg van trainer Wouter Vrancken al onderuit. Voor Oud-Heverlee Leuven is deze zege ongetwijfeld een boost met het oog op de promotiefinale tegen Beerschot volgend weekend. .